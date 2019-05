Pro-occidentalul Stevo Pendarovski este noul preşedinte al Macedoniei de Nord Dupa numararea a 99,5% din voturi, 51,7% dintre acestea au fost pentru Pendarovski, candidatul coalitiei aflate la guvernare, a informat Comisia Electorala . Rivala sa, Goradna Siljanovska-Davkova de la partidul nationalist VMRO-DPMNE, a obtinut 44,7% din voturi. Cei doi au avut rezultate apropiate in prima runda a alegerilor de acum doua saptamani. Victoria este importanta pentru coalitia aflata la guvernare. care se asteapta sa inceapa discutiile privind aderarea la UE in iunie si sa devina al 30-lea membru NATO in 2020. „Victoria acestui concept aduce un viitor republicii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

