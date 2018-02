Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai la Capela St. George a Castelului Windsor. Actrita in varsta de 36 se ani si-a propus ca la receptia de dupa ceremonies sa tina un discurs, gest care incalca regulile Casei Regale britanice, scrie The Telegraph, potrivit ONE.…

- Reprezentanții din patru generații ale familiei regale birtanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint.

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- S-a logodit Printesa Eugenie! Iata cum arata inelul primit! Dupa nunta Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va mai avea loc inca o nunta in familia regala britanica. Printesa Eugenie tocmai s-a logodit cu Jack Brooksbank, iar marea ceremonie urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an, la Capela…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, relateaza Mediafax. Obama a explicat ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor…

- Kate Middleton și regina Marii Britanii au ajuns la cuțite, potrivit Radar Online, care susține ca ducesa de Cambridge nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza Suverana, ci vrea ca aceștia sa se bucure de o copilarie cat mai normal și departe de atenția publicului.…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, au publicat un set de portrete fotografice, realizate de fotograful american Alexi Lubomirski, pentru a marca logodna cuplului princiar, informeaza Reuters. Alexi Lubomirski, fost asistent al fotografului…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Printul Harry al Marii Britanii si actrita americana Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai 2018 la Capela St. George a Castelului Windsor, a anuntat vineri palatul Kensington.Familia regala britanica va plati pentru nunta, inslusiv ceremonia, muzica, florile si receptia, scrie BBC. Citește…

- Printul Harry si actrita Meghan Markle si-au anuntat logodna luna trecuta si au declarat ca se vor casatori la Biserica Saint George, din Castelul Windstor. Familia regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptie. Jason Knauf, un purtator de cuvant…

- Printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori in luna mai a anului 2018, in Capela St. George, la Castelul Windsor, iar cei doi logodnici au doar cateva luni la dispozitie pentru pregatirea fericitului eveniment. Un expert regal din Marea Britanie a dezvaluit motivul pentru…

- Meghan Markle, viitoarea soție a prințului Harry, a trecut cu succes testul celor mai exigenți membri ai Casei regale britanice: cei trei ciini ai reginei Elisabeta a II-a, Willow, Candy și Vulcan, relateaza online ziarul spaniol ABC. Dupa ce a primit binecuvintarea reginei și a fost anunțata casatoria…

- In luna mai a anului viitor, fosta actrița Meghan Markle va intra in familia regala britanica, devenindu-i soție Prințului Harry al Marii Britanii. Un eveniment așteptat de milioane de simpatizanți regali, dar și de familia regala britanica. Cum așa? Ei bine, motivul e unul pur financiar, dat fiind…

- Prințul Harry și logodnica lui, actrița americana Meghan Markle, au avut parte de o primire entuziasmanta, vineri, în Nothingam - un oraș din centrul Angliei -, cu ocazia primei lor vizite oficiale dupa anunțul referitor la casatoria cuplului, ce va avea loc în 2018. Sute de persoane…

- Cressida Bonas, fosta iubita a prințului Harry, a postat pe o rețea de socializare o imagine care a dat de gandit tuturor celor care au vazut-o. Tanara de 28 de ani despre care se vehicula candva ca va deveni soția lui Harry, s-a desparțit de acesta in anul 2014. La nici 24 de ore dupa vestea ca prințul…

- "Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si fericire impreuna", a scris Barack Obama pe Twitter. Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit la incepul lunii, a anuntat Casa Regala…

- Printul Harry al Marii Britanii si actrita Meghan Markle se vor casatori in luna mai la Capela St. George, la Castelul Windsor. Artista protestanta se va converti la catolicism inainte de nunta si intentioneaza sa devina cetatean britanic, a anuntat, marti, Palatul Kensington, informeaza bbc.com.Nunta…

- Printul Harry a declarat ca el si actrita Meghan Markle s-au indragostit „incredibil de repede” si asta pare dovada faptului ca „stelele au fost aliniate”, scrie BBC. Cei doi au acordat un interviu imediat dupa anuntul logodnei si casatoriei lor, care va avea loc in primavara anului viitor. Printul…

- Anunțul privind nunta regala de la Londra a facut inconjurul lumii in doar cateva ore, iar lumea e super entuziasmata sa afle ca Prințul Harry se va casatori cu actrița Meghan Markle. La cateva ore dupa ce Casa Regala a Marii Britanii afacut anunțul, cei doi au aparut in primul interviu impreuna pe…

- Printul Harry al Marii Britanii (32 de ani) si actrita americana Meghan Markle (36 de ani) au acordat primul interviu dupa ce au anuntat ca vor merge la altar, dezvaluind cum a decurs cererea in casatorie, povestea inelului de logodna, cum s-au intalnit si cum s-au indragostit.

- Parinții actriței, Thomas Markle și Doria Ragland, s-au declarat ''incredibil de fericiți pentru Meghan și Harry''. ''Fiica noastra a fost intotdeauna o persoana buna și iubitoare. Sa vedem uniunea ei cu Harry, cu care impartașește aceleași calitați, este o sursa de mare bucurie pentru noi, ca parinți". …

- Printul Harry si actrita americana Meghan Markle s-au logodit in Londra, luna aceasta, si se vor casatori in primavara anului 2018, a anuntat Palatul Kensington. Anuntul a fost facut la o saptamana dupa ce bunica printului Harry, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si-a sarbatorit a 70-a aniversare…

- Așteptarea a luat sfarșit! Astazi, un comunicat oficial venit din partea familiei regale britanice anunța logodna dintre actrița americana Meghan Markle și Prințul Harry al Marii Britanii. Imediat dupa acest anunț, parinții lui Meghan, respectiv Thomas Markle și Doria Ragland, au emis, la randul lor,…

- Dupa ce au aparut pentru prima data impreuna la un eveniment oficial, la Invictus Games in luna septembrie, zvonurile legate de o viitoare logodna in Casa Regala a Marii Britanii au inceput sa se accentueze. Prințul Harry și Meghan Markle la Invictus Games in Toronto. Acum, Meghan Markle pare sa fi…

