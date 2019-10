Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins, ieri, de politistii Sectiei 3 Politie Craiova in timp ce fura haine dintr-un supermarket de pe strada Caracal. Potrivit primelor informati oferite de reprezentantii IPJ Dolj, politistii Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a incercat sa…

- Politistii craioveni au intervenit in acesta dimineata, pentru imobilizarea unui pacient care a fugit dintr-o ambulanta. Incidentul s-a petrecut in urma cu putin timp, pe bulevardul Ilie Balaci. Inainte sa coboare din ambulanta, barbatul a reusit sa puna mana pe o foarfeca, cu care ar fi amenintat trecatorii…

- FOTO – Arhiva Duminica dupa-amiaza, 13 octombrie, in jurul orei 18.10, politistii din cadrul Biroului de Siguranta Publica si Patrulare Dej, au depistat un tanar de 22 de ani din comuna Petru Rares, judetul Bistrita Nasaud, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Mai din municipiul Dej. In urma…

- Sambata, 5 octombrie 2019, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 27 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cloșca din comuna, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața…

- La data de 29 august 2019, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a…

- Ziarul Unirea Un tanar din Saliștea s-a ales cu un doar penal, dupa ce a fost prins de polițiști conducand o motocicleta, fara a avea permis Un tanar de 30 de ani din Saliștea, care conducea o motocicleta fara a deține permis de conducere, a fost oprit de polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de…

- Ziarul Unirea Un tanar dintr-o comuna din Alba și-a dat intalnire cu polițiștii. Aceștia l-au așteptat cu un dosar penal, pentru conducere sub influența alcoolului Un tanar din Bucerdea Granoasa s-a ales cu un dosar penal, dupa ce a fost surprins de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj la volanul…

- In data de 28.07.2019, in jurul orei 14:40, politistii Sectiei de Politie Rurala Hateg au fost sesizați de o femeie in varsta de 37 de ani, din comuna Riu de Mori, despre faptul ca fiica sa, in varsta de 16 ani, a fost agresata. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, unde au identificat…