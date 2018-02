Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa ce Alina Cosovliu, politista transferata in Turcia pentru tratament, s-a stins din viata, acum, o alta femeie din cadrul MAPn a fost diagnosticata cu o boala grava si are nevoie de ajutor. Elena Cernica, o politista din Focsani in varsta de 30 de ani, mama a doi copii, a fost…

- Un argesean, Ioan Deaconu, a reusit, cu 93 de puncte, sa deschida lista celor ADMISI la concursul de intrare la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina. De altfel, candidatii argeseni au reusit sa ocupe multe dintre locurile fruntase ale clasamentului. La admiterea in scolile de politie,…

- Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina a publicat rezultatele concursului de admitere. Va prezentam mai jos lista candidaților din județul Alba care au fost declarați admiși. Numele candidatului admis (cu prenumele tatalui, și punctajul obținut). RAICA VASILE ADELA-MAURA – 82 de puncte…

- *Lista candidaților din județul Alba admiși la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina. Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina a publicat rezultatele concursului de admitere (inainte de contestații). Dintre cei 95 de candidați din Alba inscriși, 23 au obținut punctajul necesar…

- Cel mai mare punctaj la proba scrisa (93 puncte) pentru admiterea la Școala de Poliție "Vasile Lascar" din Campina l-a obținut un candidat din județul Argeș - Ioan Deaconu, iar intre primii zece admiși se numara patru baieți și șase fete. Punctajul minim cu care s-a intrat la aceasta sesiune de admitere…

- La Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina s-au incheiat probele eliminatorii, iar candidații care au reușit sa treaca de aceste probe vor susține sambata testarea scrisa la limba romana și o limba straina. Dupa contravizita medicala și testarea aptitudinilor fizice, au ramas trei candidați…

- Peste 6.000 de candidați s-au prezentat, ieri, la Școala de Poliție din Campina, județul Prahova, pentru inscrierea la primul examen de admitere organizat iarna, unde sunt disponibile 1.300 de locuri pentru viitorii polițiști, informeaza MEDIAFAX.Potrivit comandantului Școlii de Poliție din ...

- Peste 6.000 de candidați s-au prezentat, ieri, la Școala de Poliție din Câmpina, județul Prahova, pentru înscrierea la primul examen de admitere organizat iarna, unde sunt disponibile 1.300 de locuri pentru viitorii polițiști. Potrivit comandantului Școlii de Poliție din Câmpina,…

- Politistii caraseni au, incepand din aceasta saptamana, noi colegi. Conducerea Inspectoratului de Politie a Judetului Caras-Severin a anuntat ca nu mai putin de 13 agenti si-au inceput activitatea pe 27 decembrie. Cei 13 sunt absolventi ai unitatilor de invatamant ce apartin Ministerului Afacerilor…

- Astazi o noua promoție de agenți intra in randurile polițiștilor din inspectoratul nostru. 13 tineri agenți de poliție, 3 fete și 10 baieți, absolvenți ai Școlilor de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” Campina și „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca, promoția 2016 – 2017, au fost repartizați astazi pe primele…

- F. T. In premiera pentru Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” din Campina, in bancile instituției de invațamant prahovene se afla și o eleva din Republica Moldova, Olesea Guțan. Viitoarea polițista „are 20 de ani, este blonda, cu o statura eleganta, puțin timida, dar inimoasa, așa cum se spune…

- Un eveniment deosebit a avut loc astazi, de Sfantul Nicolae, la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina. Este vorba despre vernisajul unei expoziții de arta sacra "Pentru a fi iubit pamantul", o expoziție organizata de Atelierul Iconografic "Sfantul Nichita" din Campina, in parteneriat…

- Aproape 24.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor acționa, zilnic, in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie a.c. pentru ca toți romanii sa se bucure de zilele libere ocazionate de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. Pe 1 decembrie a.c., in intreaga țara, se vor organiza…

- La parada de Ziua Naționala a Romaniei, care va avea loc in București, vor participa și 58 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina, care vor fi insoțiți de opt cadre didactice. Este al doilea an consecutiv și pentru a treia oara in ultimii zece ani cand elevi ai Școlii de…

