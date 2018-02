Primul pas catre construirea unui gazoduct ce tranziteaza Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Liga Studenților critica atitudinea servila fața de Ungaria a coaliției de guvernare PSD-ALDE, și in special a Ministrului de Externe Teodor Meleșcanu, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri, și solicita Președintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea de inființare a Liceului Romano-Catolic…

- Proprietarii Dedeman intentioneaza preluarea a 55,5% din Cemacon, la un pret de 55 de bani pe actiune, prin PIF Industrial SRL, reiese din oferta publica de preluare obligatorie, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ''Oferta publica de preluare are drept obiect achizitionarea…

- Majoritatea indicilor bursieri din Romania au crescut cu peste 6%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 6,52%. Cea mai mare apreciere a fost inregistrata de BET-NG, care…

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…

- Transgaz a realizat un profit net de peste 602 milioane de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,28% fata de perioada similara din 2016, se arata intr-un raport al companiei, transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii…

- Ungaria isi mentine pozitia cu privire la legea educatiei din Ucraina si se va opune demersurilor acestei tari de aderare la organizatii internationale cata vreme nu va furniza "garantii legale", a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…

- Ungaria isi mentine pozitia cu privire la legea educatiei din Ucraina si se va opune demersurilor acestei tari de aderare la organizatii internationale cata vreme nu va furniza "garantii legale", a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…

- Transportatorul national de gaze Transgaz si operatorul omolog din Slovacia, Eustream, au semnat un memorandum de intelegere prin care partile isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu ceilalti operatori din Cehia, Ucraina, Ungaria si Bulgaria in vederea investigarii posibilitatilor de dezvoltare…

- Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale, a semnat un memorandum de intelegere privind colaborarea intre companie si Eustream, operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, prin care isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu celelalte…

- Simona Halep, ocupanta locului secund mondial, a primit un wild-card pentru turneul WTA de la Dubai, programat saptamana viitoare, cu premii de 733.900 de dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru competitia care are loc saptamana viitoare…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca se va intalni cu premierul Ungariei Viktor Orban, in calitate de șefi de partide. El a facut declarația dupa ce, in urma cu o zi, s-a intalnit, la Parlamenty, cu ministrul ungar de Externe. „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe – n.r.) invitatia…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis sedinta de tranzactionare in scadere, urmand trendul mondial de declin, deschis luni de picajul indicelui Dow Jones Average Industrial al Bursei de la New York.

- Compania nationala de transport al gazelor, Transgaz, are in derulare, pana in anul 2026, un numar de noua proiecte de dezvoltare in valoare totala de 1,62 miliarde de euro, a declarat, luni, directorul general al companiei, Ion Sterian, cu ocazia evenimentului de aniversare a 10 ani de la listarea…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, transmite News.ro . De luni, Romania are un nou “numar…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat ca ar trebui ca un euro sa valoreze peste 5 lei, din cauza majorarii ”din pix” a salariilor, dar ca din cauza intervențiilor Bancii Naționale a Romaniei (BNR), acesta este menținut artificial jos. Catarama a spus ca exista ”o gașca de comuniști” la BNR și ca…

- „In Romania se intampla un lucru groaznic, anume cresterea salariilor din pix, care a generat cresterea tuturor preturilor. De ce? Pentru ca avem o gasca pe care eu as numi-o criminala de comunisti in Banca Nationala a Romaniei, care urmeaza ordinele socialistilor grupati in PSD-ALDE si tine cursul…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, ca euro ar trebui sa fie „undeva spre 5,3-5,4 lei”, dar „avem o gasca criminala de comunisti in Banca Nationala care tine cursul la un nivel care nu reprezinta realitatea”. „In Romania se intampla un lucru groaznic,…

- In primul sau discurs oficial dupa numirea in functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Adrian Tanase a dat semne ca isi doreste o schimbare a directiei pe care piata locala a urmat-o in ultimii ani, acesta afirmand ca vrea sa simplifice puternic mesajele de promovare ale pietei…

- Populatia ar trebui sa fie interesata de faptul ca investitia la bursa poate fi la fel de banala ca un depozit bancar, daca se respecta anumite reguli, a declarat luni Adrian Tanase, CEO-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in cadrul primei conferinte de presa sustinuta din pozitia de director general…

- Un nou scandal imens la nivel international provocat de Ungaria. Anuntul a fost facut de seful diplomatiei maghiare, Peter Szijjarto. Ungaria nu va facilita organizarea unui summit Ucraina – NATO, la nivelul miniștrilor Apararii, a anunțat șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto. Decizia este motivata…

- EUROSPORT transmite LIVE VIDEO meciul dintre perechile IRINA BEGU / MONICA NICULESCU și JENNIFER BRADY / VANIA KING, în sferturile de la AUSTRALIAN OPEN. Partida se joaca la ora 03:30 și este transmisa ONLINE STREAM pe Eurosport Player. BEGU și NICULESCU LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE…

- Irina Begu si Monica Niculescu au castigat dupa doua ore si 8 minute, revenind in decisiv de la 4-5. La editia de anul trecut ambele romance au pierdut in primul tur la dublu, in perechi diferite. Irina si Monica si-au asigurat un cec de 45.000 de dolari australieni si 240 de puncte…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- Actiunile Rompetrol Rafinare, Transelectrica si Oil Terminal se apreciau cel mai mult, luni dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare crestea cu 0,72%, al Transelectrica cu 0,59% si al Oil Terminal cu 0,56%. Cele mai mari deprecieri…

- Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un grup de reporteri la o sectie de vot din Praga si s-a dus direct in fata lui Zeman, care se pregatea sa-si prezinte actul de identitate in fata comisiei electorale. Tanara si-a ridicat mainile in aer, aratandu-si pieptul pe care…

- Panica la bordul unui avion în care se aflau doi ministri din guvernul României. Cursa TAROM spre Suceava, în care se aflau ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul Educației, Liviu Pop, a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Iasi, din cauza conditiilor…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a continuat miercuri sa se situeze la peste 8.000 de puncte, pentru a treia zi consecutiv. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.040 puncte (cu 0,07% peste nivelul la care a inchis marti), la 30…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat, vineri seara, ca a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,8 milioane lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar 2016, din cauza ca ar fi incalcat legea in cadrul…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. 0 …

- Transportatorul national de gaze Transgaz a aprobat numirea lui Remus-Gabriel Lapusan si a lui Nicolae Minea ca administratori deplini ai companiei. Decizia a fost luata in Adunarea Generala a Actionarilor, care a avut loc joi. „Aproba numirea domnului Lapusan Remus-Gabriel si a domnului…

- Transelectrica a achitat o amenda de 16.000 de lei catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energie (ANRE), se arata intr-o informare publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" informeaza…

- Romgaz a declarat si achitat accize in valoare de 224 milioane lei, care figureaza in evidenta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sub forma de creante fiscale, de recuperat de catre societate, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Romgaz…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a 11-a saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA. Astfel, in Top 100 WTA, Sorana…

- Republica Moldova și Ucraina intenționeaza sa intensifice cooperarea bilaterala in toate direcțiile și sa realizeze proiecte comune de investiții intr-o serie de domenii importante. Acest lucru a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii Moldovei, viceprim-ministrul…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a intalnit cu mai multi directori de la producatorul american de vehicule electrice Tesla, cu ocazia unui turneu prin Silicon Valley, ocazie cu care le-a prezentat reducerile de taxe si facilitatile oferite de autoritatile ungare producatorilor auto, informeaza…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, miercuri, ca minoritatile maghiare din regiune incheie un an foarte zbuciumat, adaugand ca maghiarii din Ucraina au cele mai mari dificultati din cauza noii legi a educatiei din aceasta tara, relateaza MTI.

- Republica Moldova a reușit sa realizeze progrese semnificative in reducerea barierelor comerciale și facilitarea comerțului. Acest fapt a fost remarcat de catre vicepremierul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmic, in plenul sesiunii oficiale a Summitului Organizației Mondiale a Comerțului,…

- S-a mai aprobat imputernicirea lui Ion Sterian, in calitate de director general al Transgaz, sau a unui imputernicit al acestuia, in baza unui mandat acordat expres, sa deruleze toate formalitatile legale necesare infiintarii societatii cu raspundere limitata pe teritoriul Republicii Moldova si sa…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor companiei Transgaz a aprobat, marti, infiintarea unei companii in Republica Moldova pentru a participa la procedura de privatizare a intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz, se arata intr-un document publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a zecea saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA, transmite News.ro . Astfel, in Top…

- Vineri seara s-a auzit, in Sala Polivalenta din Iasi, gongul final al celei de-a 38-a editii a Centurii Moldovei la box, turneu international de traditie la care au participat pugilisti din sase tari. Romania a fost reprezentata in gala finala de opt pugilisti la sapte dintre cele zece categorii,…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe saluta adoptarea Legii Educației din Ucraina. Aceasta se refera la folosirea, in educatie, a limbii de stat, a limbilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale si a altor limbi.

- Rafinaria Petrotel Ploiesti a grupului rus Lukoil a incheiat un contract in valoare de 69,12 milioane lei cu transportatorul national de titei Conpet, pentru transportul titeiului in 2018, potrivit unui comunicat emis vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Termenul de plata este de 15 zile de la…

- Ucraina nu si-a indeplinit obligatiile fata de NATO, incalcand grav drepturile minoritatilor prin adoptarea noii legi a educatiei, a declarat miercuri la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. El a reiterat totodata apelul la stavilirea migratiei, demers in care in opinia…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a intentat un dosar penal pe 15 noiembrie curent in care sunt vizați președintele Igor Dodon și lidera socialiștilor, Zinaida Greceanii, pentru contractul incheiat in anul 2008 de import al energiei electrice in R. Moldova…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu pot fi private de dreptul lor de a dezbate subiecte legate de integrarea europeana, a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in audierea sa anuala din comisia pentru afaceri europene a parlamentului de la Budapesta, transmite MTI. …

- Iașul gazduiește de luni a 38-a ediție a tradiționalului turneu de box dotat cu Centura Moldovei. Ediția din acest an, organizata de președintele FR de Box, ieșeanul Vasile Catea, este una cu participare internaționala, pugiliști din Ucraina, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Republica Moldova anunțandu-și…

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING, anunta Profit.ro.Adrian Tanase a fost Chief Investment Officer la NN Pensii, cel mai mare…

- Obligatiunile corporative de un milion de lei, emise de Investia Finance, intra luni la tranzactionare pe sistemul alternativ, se arata intr-un comunicat de presa al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 2 0 0 0 0 0