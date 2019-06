Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au verificat stadiul lucrarilor la Autostrada Bucuresti - Brasov, Tronson Comarnic - Brasov, Lot 2: sector Predeal - Cristian + racord, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, remis sambata, AGERPRES.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au anuntat, luni, ca au semnat luni contractul de finantare pentru sectorul Predeal – Cristian al autostrazii Bucuresti – Brasov, valoarea totala a contractului fiind de 202,235 milioane lei, relateaza News.ro.Citește…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a cerut, luni, la Rașnov, rezilierea contractului pentru modernizarea DN 73 Brasov – Pitesti, deoarece la vizita pe care a facut-o in teren a gasit pe șantier doar 11 utilaje și 20 de muncitori.Prezent la Rașnov pentru deschiderea lucrarilor de construcție…

- Cu o intarziere de un an si jumatate, incep lucrarile la singurul capat al Autostrazii Ploiesti-Brasov care are sanse reale de finalizare, in viitorul apropiat. In schimb, principalul tronson al acestei sosele de mare viteza - care ar urma sa treaca prin munte si pe care romanii il asteapta de peste…