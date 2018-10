Stiri pe aceeasi tema

- Carnagiu pe sosea in urma cu putin timp.O persoana a murit si alte sapte sunt ranite grav. O masina a luat foc. A fost activat plan rosu de interventie O persoana a murit si alte sapte sunt ranite intr-un accident produs joi in localitatea Balda, judetul Mures. Pompierii mureșeni au intervenit joi la…

- Pompierii mureșeni au intervenit joi la un accident rutier grav produs in localitatea Balda, la ieșirea spre Miheș. Doua autovehicule s-au ciocnit, iar una dintre mașini a luat foc. In urma impactului, o persoana și-a pierdut viața, alte patri sunt ranite grav, dintre care una mai grav. Trei persoane…

- O persoana a murit, iar alte șapte au fost ranite, joi, in urma unui accident rutier produs intre doua mașini, pe un drum județean din Mureș. In urma impactului o mașina a luat foc, iar persoanele din interior au reușit sa iasa la timp, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Mureș,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs duminica, in jurul orei 15:30, pe DN1, la intersectia cu Breaza, judetul Prahova. Au fost implicate 3 autoturisme, in care se aflau 8 persoane, iar in urma impactului, doua persoane si-au pierdut viata. Pompierii ISU Prahova-Descarcerare au gasit 3 persoane…

- Imagini cutremuratoare accident cumplit :Un copil de cinci ani a murit dupa ce a fost lovit in plin de o masina. Fiul soferitei vinovate si-a pierdut viata in acelasi loc Un copil in varsta de cinci ani care se juca sub supravegherea mamei a murit dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism. Politistii…

- Clipul a fost realizat de la bordul unei masini de catre Florin Turisca. In urma impactului patru persoane au decedat, iar una este in stare extrem de grava. Din imagini se poate observa cum masina cu numere de Constanta patrunde inexplicabil pe contrasens, fiind avea loc si izbeste aproape frontal…

- O persoana a murit intr-un accident produs, marti seara, in zona localitatii sibiene Nocrich, dupa ce motocicleta pe care se afla a derapat intr-o curba si s-a izbit de un microbuz cu pasageri. Primele informatii arata ca nu sunt alte victime, dar traficul pe DJ 106 este blocat complet, scrie news.ro.Potrivit…

- Pompierii din Alba cauta, sambata, o persoana, posibil inecata in raul Mureș, pe raza localitații Razboieni. Potrivit ISU Alba, persoana este cautat in raul Mureș, pompierii fiind pregatiți cu barci. Intervin șapte subofițeri, iar la fața locului a ajuns și o ambulanța. Revenim cu amanunte