- Nissan a publicat un teaser video nou care anunța lansarea viitoarei generații Juke. Modelul va fi prezentat in 3 septembrie, urmand ca debutul in fața publicului sa aiba loc in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, eveniment care iși deschide porțile in 10 septembrie. Clipul pregatit de Nissan ofera…

- Volkswagen face ultimele pregatiri pentru prezentarea oficiala a hatchback-ului electric ID.3 cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, care va avea loc in prima jumatate a lunii septembrie. Dupa o lunga perioada de speculații, constructorul german a oferit acum primele informații oficiale despre platforma…

- Smart a publicat primele schițe cu viitoarele EQ Fortwo și EQ Forfour facelift. Cele doua modele electrice vor fi expuse in premiera in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, eveniment care iși deschide porțile in 10 septembrie. Din punct de vedere estetic, viitoarele modele de oraș vor veni o serie…

- La numai cateva ore de la publicarea unui teaser pe rețelele sociale, Opel a dezvaluit care este modelul misterios pe care il pregatește pentru lansare cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie. Producatorul german va prezenta o versiune pentru raliuri a hatchback-ului electric Opel…

- Echipa Hyundai Motorsport urmeaza sa prezinte primul model electric al marcii destinat competitiilor auto, in septembrie, in premiera mondiala, in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, informeaza Hyundai Auto Romania, potrivit Agerpres. Modelul a fost proiectat si construit la uzina din Alzenau…

- Volkswagen e-Up!, citadinul electric prezent in gama constructorului german, va primi in aceasta toamna o generație noua. Modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt alaturi de noul I.D. 3. Acum, constructorul german a deschis in Olanda listele de rezervari pentru viitoarea…

- Honda continua seria dezvaluirilor, dupa ce, de curand, a furnizat o serie de informații despre tehnologiile care vor fi prezente pe modelul electric de oraș Honda e, pentru care a deschis lista de pre-comenzi in luna mai. Japonezii au transmis acum ca Honda e va avea un motor electric capabil sa dezvolte…

- Volkswagen a oferit la inceputul acestei saptamani cateva informații noi cu privire la garanția pe care o va aplica pentru ID.3, hatchback-ul electric pe care il va prezenta oficial la Salonul Auto de la Frankfurt din luna septembrie. Astfel, constructorul german va garanta ca bateria care echipeaza…