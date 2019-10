Stiri pe aceeasi tema

- … cu cele mai bune preparate din fructe de mare. Și nu numai… Weekendul trecut am fost din nou sub semnul luptei crancene a glandelor salivare, datorita unei noi ediții a Festivalului Mediteranean care s-a desfașurat in Parcul Cancicov. Din pacate nu toate cele trei zile au fost pline de savoarea rețetelor…

- Suntem in plina Saptamana Europeana a Mobiltații, ediția a V-a in Bacau, ce are drept deviza „Walk With Us!” (Mergi cu noi!). Campania este organizata la nivel local de Municipiul Bacau prin Agentia de Dezvoltare Locala Bacau, care invita cetatenii orașului sa se alature acestei inițiative, propunand…

- In perioada 16-22 septembrie 2019 se desfașoara in Municipiul Bacau o noua editie a evenimentului „SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITAȚII” (European Mobility Week) – a XVIII-a la nivel european și a V-a la nivel local, cu deviza „WALK WITH US!” (Mergi cu noi!). Organizatorul acestui eveniment, Municipiul…

- Modernizarea strazii Aeroportului a inceput la finalul lunii martie 2019. Proiectul, in valoare de 11 milioane de lei, este realizat de Primaria Bacau și Consiliul Județean Bacau. Strada Aeroportului va fi modernizata și redimensionata la 4 benzi de circulație. Miercuri, 11 septembrie, au inceput lucrarile…

- Pe Florin Lazar l-am intalnit la pizzeria „Il Campione” din Parcul Trandafirilor, un restaurant pe care l-a deschis la inceputul verii. Este o afacere de familie la care lucreaza impreuna cu sora și nepoții lui. Daca la inceput a fost dezamagit de faptul ca nu prea mergea, cu timpul și cu rabdare lucrurile…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011, art.59 alin.1 paragraf A și a O.U.G. nr.5/2015, Municipiul Bacau asigura cetațenilor spațiile necesare pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice provenite din gospodariile particulare. Cetațenii interesați pot aduce acest tip…

- Consilierii locali bacauani au aprobat, astazi, mai multe proiecte pentru realizarea unor piste de biciclete și modernizarea a aproape 40 de stații de autobuz din oraș, proiecte ce fac parte din cadrul Planului de mobilitate urbana și vor fi realizate din fonduri europene. Deocamdata au fost aprobate…

- In aceasta perioada, in cadrul lucrarilor de igienizare a spațiilor publice sunt curațate și reabilitate statuile din Parcul Cancicov și din alte spații publice din oraș. O parte dintre acestea s-au degradat, fie sub acțiunea factorilor climatici, fie din cauza actelor de vandalism. In cadrul lucrarilor…