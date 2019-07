Ceremonie emotionanta vineri dimineata, 26 iulie 2019, la Primaria municipiului: in contextul festiv al Zilelor Imnului National, primarul Mircia Gutau impreuna cu viceprimarul Carmen Preda au felicitat 19 cupluri de locuitori ai municipiului Ramnicu Valcea cu ocazia implinirii unei jumatati de secol de casatorie. Cu aceasta ocazie, sarbatoritii au primit de la edilul-sef tichete valorice in suma de 600 de lei de fiecare cuplu si o Diploma de Fidelitate, la finalul ceremoniei acestia ciocnind o cupa de sampanie cu conducerea Municipalitatii. De la debutul acestei actiuni, in anul 1999, Primaria…