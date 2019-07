Primăria vinde un spaţiu comercial în Frumoasa Pretul de pornire pentru vanzarea spatiului a fost stabilit la 195.000 lei. Cei interesati trebuie sa-si depuna dosarul pana cel tarziu pe 17 iulie la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu. Printre documentele necesare se numara copii dupa actele firmei, scrisoare de bonitate financiare, dovada achitarii obligatiilor fiscale, o cerere tip si o declaratie pe propria raspundere conform careia firma nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment. Pentru a putea participa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

