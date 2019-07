Primăria Bistrița dă peste 50.000 de euro pentru servicii de pază și transport valori Cu o Poliție Locala in dotare, Primaria Bistrița da peste 50.000 de euro pentru servicii de paza și transport valori. Contractul vizeaza doar 8 luni și presupune agenți inarmați, dar și un autoturism blindat, care va transporta zilnic la Trezorerie taxele platite de contribuabili. Peste 50.000 de euro, mai exact intre 247.148 de lei și 370.603 de lei, aloca Primaria Bistrița pentru paza catorva dintre cladirile sale, monitorizarea sistemului de alarma și transport valori. Asta in condițiile in care are in dotare o Poliție Locala care ar putea daca s-ar direcționa anumite sume de bani unde trebuie… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

