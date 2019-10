Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca urmeaza o perioada extrem de complicata in interiorul PSD, dupa pierderea guvernarii și face un apel catre colegii de partid sa fie raționali și sa salveze ceea ce mai este de salvat.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…

- Votul in favoarea motiunii este un gest de patriotism si responsabilitate, iar parlamentarii PMP vor vota la vedere pentru destituirea Cabinetului Dancila, a scris joi dimineata, pe Facebook, presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac. "A venit momentul eliberarii Romaniei!…

- Campanii de promovare in valoare de doua milioane de euro au fost incheiate de catre companiile municipale pe bani publici, susține USR, in timp ce Primaria Capitalei a taiat investiții la rețeaua de termoficare USR Bucuresti a publicat vineri pe contul oficial de Facebook al formațiunii politice ca…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba noua configurație a cabinetului Dancila, Guvernul va veni cu o noua varianta, ”pana convingem Parlamentul ca țara trebuie totuși sa fie guvernata”. ”Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul…

- Premierul Viorica Dancila afirma, ingtr-o postare pe Facebook, ca asteapta raspunsul presedintelui Klaus Iohannis privind propunerile de ministri interimari pentru Energie, Mediu si relatia cu Parlamentul, spunand ca inca mai spera ca presedintele sa dezvolte capacitatea de a intelege ca blocarea Executivului…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, marti, un mesaj presedintelui Klaus Iohannis, prin intermediul paginii de socializare, ea afirmand ca asteapta ca seful statului sa semneze interimatele la cele trei ministere eliberate de ALDE. "Aștept din partea președintelui Iohannis un raspuns privind propunerile…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, ii raspunde liderului PLUS, Dacian Cioloș, printr-o postare pe Facebook, dupa criticile aduse de acesta in legatura cu proiectul privind interzicerea mașinilor care polueaza. Fostul premier susține ca administrația Capitalei are nevoie de mai multa competența,…

- Gabriela Firea a postat pe contul sau de Facebook mai multe fotografii realizate la sediul Poliției Capitalei, acolo unde sunt monitorizate evenimentele organizate in Capitala. "Weekend plin de evenimente in Capitala! 17 la numar, sute de mii de persoane participante. Pe monitoarele Politiei Locale…