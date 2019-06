Stiri pe aceeasi tema

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP. Confruntarea, pe alocuri in forta, a…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru succesiunea Theresei May la conducerea acestei formatiuni si, implicit, a guvernului britanic, in cadrul unor alegeri ce se asteapta sa fie dominate de tema Brexit-ului, informeaza dpa si Reuters. Anuntul a fost facut luni seara de grupul…

- Marea Britanie se pregateste pentru o vizita oficiala de trei zile a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de vizita, care va începe luni, presedintele Trump a facut deja comentarii care au generat turbulente . Într-un interviu acordat ziarului britanic „The…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- Numaratoarea inversa a inceput joi, cand lidera conservatoare a fost constransa sa accepte, in cadrul unei reuniuni cu responsabili parlamentari ai partidului sau, sa anunte "un calendar pentru alegerea unui nou lider al Partidului Conservator". Ceea ce inseamna practic desemnarea unui nou premier…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…

- Un centru operational a fost deschis de catre Ministerul britanic al Apararii intr-un bunca antiatomic in centrul Londrei, in vederea unui eventual Brexit fara acord, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului, relateaza AFP. Acest centru este dotat cu toate ”infrastructurile necesare”…