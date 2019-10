Prima Casă. Se modifică pragul de venituri pentru admiterea în program Modificarea OUG 60/2009 adoptata marti prevede introducerea pragului de venit pentru beneficiarii programului. La data solicitarii creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului impreuna cu sotul sau sotia nu pot depasi valoarea de 4.500 lei. Pentru familiile cu unul sau mai multi copii, la data solicitarii creditului garantat, veniturile nete lunare ale familiei nu pot depasi 7.000 lei. Deputatii din comisie au aprobat un amendament astfel incat la calculul acestor limite nu vor fi luate in considerare beneficiile de asistenta sociala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

