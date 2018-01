Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea unei gradinite din Capitala a fost ucisa cu sange rece de fostul sot. Femeia a fost injunghiata de doua ori, a ajuns la spital, dar din pacate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Barbatul cu care are doi copii a fost prins de catre politisti la scurt timp si dus…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost ucisa de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp pe masa de operatie. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Potrivit unei prietene, cu doua…

- Nicoleta Botan a fost injunghiata de fostul sau sot. Cei doi erau despartiti din luna noiembrie a anului trecut. Mai mult, femeia obtinuse un ordin de restrictie pentru Marius Botan. Acesta nu avea voie sa se apropie de ea.A

- Nicoleta Botan, directoarea unei gradinite private din Capitala, care a fost injunghiata de fostul sau sot in biroul ei din unitatea de invatamant a murit la spital. Femeia, care in urma incidentului a fost gasita in stop cardio-respirator, a murit la Spitalul...

- Directoarea unei gradinite private din Capitala a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce a fost injunghiata de catre fostul ei sot, incidentul avand loc in biroul femeii din unitatea de invatamant. Victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Marius Cristian Botan,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca dupa decesul istoricului Neagu Djuvara Romania a ramas fara unul dintre cele mai puternice repere de verticalitate, o personalitate marcanta a culturii si istoriei noastre recente."Am ramas astazi fara unul dintre cele mai puternice repere…

- Mesajele de condoleante au inceput sa curga dupa aflarea vestii cumplite. Teodora M. a murit dupa ce a ales sa isi aduca pe lume copilasul la un spital privat din municipiul Constanta.Tanara a ajuns in cele din urma, in stare grava, la Spitalul Judetean Constanta.Teodora mai avea un baietel si se casatorise…

- Diana Merisan, o tanara de numai 23 de ani, din Buzau, a fost gasita in stare de inconstienta de sotul ei, dupa ce a inghitit o doza mare de medicamente pentru afectiuni cardiace. Vestea cumplita a fost data de sotul acesteia, printr-un mesaj pe Facebook.

- Drumurile din Arges au mai rapit o viata. De data aceasta un tanar de 24 de ani s-a stins in urma unui accident rutier petrecut luni noaptea. Prietenii lui Robert Dumitru sunt socati de ceea ce s-a intamplat, refuzand sa accepte faptul ca bunul lor prieten nu mai este in viata la numai 24 de ani.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook, ca a aflat cu tristete vestea privind moartea senatorului UDMR Verestoy Attila. "Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata…

- Bilanțul cumplitul accident ce a avut loc la sfârșitul lunii octombrie pe DJ 222, între localitațile Medgidia și Cuza Voda, județul Constanța, a ajuns la trei morți. Asta dupa ce unul dintre supraviețuitorii accidentului a murit la aproape trei luni de la tragedie. Viorel Popescu…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul Marius Nasta din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei internati, dupa ce o educatoare a venit la Gradinita din Bucsani, desi era bolnava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe Facebook, unde a scris un mesaj. "Drum bun, prietene!Dumnezeu sa te aiba ȋn paza Sa acolo Sus, Generale!", a scris Leo Iorga.…

- Cristina Spatar este o mamica cu norma intreaga. Ea aare grija sa nu le lipseasca nimic acestora, chiar daca este mamica singura. Cantareața Cristina Spatar a divorțat in anul 2016 de partenerul sau de viața, Alin Ionescu , dupa noua ani de mariaj. Din casnicia lor au rezultat doi copii, Albert și Aida…

- Rauri de lacrimi si durere fara margini pentru prietenii Monalisei Pandelea, tanara ce a fost rapusa de o boala nemiloasa. Pe pagina personala de Facebook a tinerei curg mesajele pline de durere ale apropiatilor. Acestia sunt socati cum de prietena lor nu mai este printre ei, fiind rapusa de o boala…

- Vestea sinuciderii lui Sergiu Curca i-a socat pe prietenii si pe membrii familiei tanarului interpret de muzica populara. Dupa ce acesta s-a sinucis, numerosi apropiati au publicat mesaje de condoleante pe pagina de Facebook a lui Sergiu Curca.

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara, chiar in prima zi de Craciun. Pe pagina de socializare a Andei Elena Maleon, prietenii au postat zeci de mesaje de condoleante: "Dumnezeu sa…

- Magdalena Șerban, criminala de la metrou, a locuit timp de aproape o luna, in perioada 22 septembrie - 18 octombrie, in Centrul de Noapte Sfantul Ioan din Capitala. Directoarea acestui centru ofera primele declarații despre situația femeii de 36 de ani.Citește și: Medic psihiatru anunța urmarile…

- Vestea ca Alina Ciucu s-a stins din viața intr-un mod atat de brutal a cazut ca un trasnet peste prietenii acesteia. Acestora nu le vine sa creada ca tanara a avut un sfarsit atat de teribil, fiind impinsa in fața metroului.Georgiana, una dintre fostele sale colege a povestit despre relatia…

- Un numar de 11 persoane au ajuns la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul produs miercuri in fata Scolii numarul 1 din municipiu. O femeie de 60 de ani a fost transferata in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. Gravida ranita a fost transportata la maternitatea din Buzau.

- Subsolul Palatului de Cultura a Feroviarilor din Capitala a luat foc noaptea trecuta. Incendiul a izbucnit intr-o incapere data in chirie. Directoarea institutiei a refuzat sa ofere detalii in fața camerei de filmat.

- Dragnea, de Ziua Nationala: Romania trebuie sa aiba un ideal, idealul unei tari suverane Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis vineri, de Ziua Nationala, ca romanii trebuie sa ia exemplul inaintasilor si tara trebuie sa aiba un ideal, "idealul unei tari suverane si prospere". "Visul unitatii…

- Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al scriitorului Camil Petrescu, a murit, la varsta de 70 de ani. Decesul sau a fost anuntat, pe Facebook, de Doina Uricariu, fost director al Institutului Cultural Roman (ICR) din New York. ”Am aflat ca a murit Camil Petrescu, fiul lui Camil Petrescu. Dumnezeu…

- Jandarmeria Romana face un apel la populație pentru identificarea persoanelor care au lovit caii in timpul mitingului organizat duminica seara in Capitala. „Dar cu caii ce-ați avut?”… „domnule, domnilor”… care ați ințeles sa va exprimați libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind…

- "Am crezut ca acesti artisti sunt nemuritori. Nu pot sa spun decat mii si milioane de multumiri! Am primit vestea foarte greu si nu imi mai revin de cand am aflat de Stela Popescu. Imediat, Cristina Stamate. Mi se parea normal ca ei sa fie la televizor mereu. Nu se poate. Sunt ai nostri, sunt pentru…

- Noul an care incepe peste o luna pare sa nu fie unul la fel de bun pe cum il prognozeaza guvernanții, cel puțin daca ii dam crezare fostului premier Victor Ponta. Intr-o postare pe Facebook acesta vorbește despre „haosul...

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, cu 279 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si o abtinere, proiectul de lege prin care Armata va achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot cu echipamentele necesare. Membrii Guvernului Tudose au aprobat, in…

- Interpreta de muzica ușoara Mirabela Dauer a fost foarte buna prietena cu Stela Popescu. Pierderea marii actrițe a marcat-o profund. Cantareața de muzica ușoara Mirabela Dauer, buna prietena cu legendara actrița, este profund marcata de dispariția acesteia. „Ridic ochii spre cer și refuz sa cred ca…

- Dan Negru a postat pe pagina sa de Facebook ultimele fotografii cu Stela Popescu intr-un platou de televiziune. "Am filmat cu Stela Popescu acu' doua saptamani. Probabil a fost ultima emisiune de televiziune din viața ei."Iar ai slabit. Ești ca o grisina!" m-a luat in șuturi de cum m-a vazut..."Da'…

- ”Primesc cu indurerare vestea ca Stela Popescu, Doamna Teatrului de Revista din Romania si una dintre cele mai mari actrite pe care le-a avut aceasta tara, a incetat din viata. A fost un exemplu de noblete, decenta si daruire pentru orice roman si va ramane mereu in sufletele noastre ca un simbol…

- Mesajul lui Liviu Dragnea, dupa moartea Stelei Popescu. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in curtea casei in care locuia in Capitala. Stela Popescu a fost gasita prabușita in curtea casei de catre o vecina a acesteia, care a vrut sa…

- „Iubesc oamenii, lumina și culorile”. Așa se descrie simplu pe blogul sau personal Adela Parvu, unul dintre membrii emisiunii „Visuri la cheie”. Realizeaza saptamanal proiecte interesante și schimba casele oamenilor, dar acasa este locul in care și ea se simte cel mai bine, alaturi de cei doi fii gemeni…

- „Nu trebuie sa lasam acest subiect sa fie transat in spatele usilor inchise pentru ca discutam despre soarta tuturor cetatenilor acestor tari, nu a unui lider politic sau altul. Si, in egala masura, sa adaugam, alaturi de partenerii din societatea civila, pe lista de teme inca doua teme fierbinti…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc intr-o statie de abutobuz, situata pe raza localitatii Liteni, din comuna Moara, judetul Suceava. La fata locului au ajuns mai multe ambulante, toti copiii fiind constienti si stabili.…

- Accident mortal in Arges. In ultimele zile, drumurile din Arges au rapit mai multe vieti. Dupa ce vineri seara, un tanar de 22 de ani a murit in urma unui accident rutier petrecut la Buzoiesti, aseara, un alt tanar de 22 de ani a pierit in urma unui accident. De data aceasta vorbim despre un tanar…

- Gemenii Cristinei Balan incep gradinița. Toma și Matei, care sufera de sindromul Down au de luni locul perfect care ii va ajuta sa se dezvolte frumos și sanatos. Mama lor a facut anunțul pe contul de socializare. Cristina Balan și soțul ei sunt in culmea fericirii. Cei doi au gasit in sfarșit gradinița…

- Sesizarea va fi depusa la Avocatul Poporului, luni, la ora 13:00, de catre purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, alaturi de presedintele Comisiei juridice a PNL, deputatul Ioan Cupsa, si presedintele Comisiei de munca a PNL, deputatul Mara Calista, potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Accidentul rutier a avut loc, sambata, pe drumul european 70, intre localitatile Moravita si Stamora Germana, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau trei…

- Potrivit presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este ”complexa si destul de grea”, dar va fi tratata ”cu toata seriozitatea. El a evitat sa spuna daca judecatorii CCR vor da o solutie in cursul zilei de joi. Curtea Constitutionala…

- Cei doi tineri decedati in cumplitul accident din aceasta noapte se numesc Stefania Hurmuz, in varsta de 20 de ani, din Ciocarlia si Nicolae Rusu, in varsta de 29 de ani, din Navodari. Potrivit martorilor, cei doi lucrau la Nikos Greek Taverna.Mesajele de condoleante curs pe pagina de socializare. Redam…

- Sunt multi antreprenori in Romania care nu inteleg importanta marketingului. Iar asta reprezinta o semnificativa sursa de pierderi pentru companii. 0 0 0 0 0 0 Vestea buna este ca oricine poate invata trucuri inteligente, care, odata introduse in rutina zilnica, te vor ajuta sa comunici…

- Este durere fara margini în familia adoelscentului de 16 ani, din Mangalia, care a murit în aceasta dimineața în urma unui cumplit accident. Baiatul s-a urcat la volanul unei mașini și, din pacatem, acest lucru l-a costat viața. Accidentul a avut loc în jurul…