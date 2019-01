Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunile militare contra gruparii Statul Islamic (SI) in Siria se apropie de final, iar jihadistii vor fi dislocati intr-o luna din ”buzunarele” pretinsului lor ”califat” din estul sirian, a declarat un comandant de rang inalt implicat in ofensiva pentru AFP preluata de news.ro.”Operatiunea…

- Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului bastion SI, in provincia Deir Ezzor, la frontiera cu Irakul, sustinuta de atacuri aeriene ale coalitiei internationale conduse de Statele Unite.FDS au cucerit miercuri, in intregime, satul Baghouz - singurul…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Aproape 300.000 de sirieni s-au intors in tara lor dupa dupa doua actiuni militare al Turciei in nordul Siriei, a anuntat ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, potrivit Reuters, relateaza News.ro.Turcia a organizat doua actiuni, numite “Scutul Eufrat” si “Ramura de Maslin”, impotriva…

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…

- Avioane F-16 au distrus o cladire in care membrii gruparii sunite ultraradicale depozitau armament, provocand moartea a zece dintre ei, a anuntat armata intr-un comunicat. O a doua lovitura aeriana a distrus o cladire in care se aflau 30 de combatanti ai Statului Islamic, a mai precizat sursa citata.…

- Cel putin 43 de persoane - inclusiv 36 de membri ai unor familii jihadiste - au fost ucise sambata in atacuri aeriene imputate coalitiei conduse de Statele Unite in estul Siriei, unde ofensiva contra gruparii Statul Islamic (SI) a fost reluata, relateaza AFP, conform news.ro.In acelasi timp,…

- Fortele kurzilor sirieni sustinute de SUA s-au comasat in estul Siriei pentru a pregati o ampla ofensiva pentru recucerirea teritoriului pierdut in luptele cu militantii gruparii Stat Islamic, a anuntat marti Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO, organizatie neguvernamentala cu sediul…