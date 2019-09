Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii SUA si Coreei de Sud, Donald Trump si Moon Jae-in, se vor intalni la finalul lunii septembrie la New York cu prilejul dezbaterii la nivel inalt a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, transmite...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea intalni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de intrevedere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii de la Casa…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea întâlni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de întrevedere, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Presedintele american Donald Trump nu a exclus miercuri o intalnire cu omologul sau iranian Hassan Rohani in marja Adunarii Generale a ONU de la sfarsitul lunii septembrie, subliniind in acelasi timp ca nu a fost luata nicio decizie in acest sens, relateaza AFP. "Bineinteles, totul este posibil", a…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca Iranul va creste stocurile de uraniu imbogatit pana la ce nivel are nevoie, incepand din data de 7 iulie, depasind limita impusa prin Acordul Nuclear semnat in anul 2015. Franța a reaccționat imediat, atragand atenția ca Administratia de la Teheran…