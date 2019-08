Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis și Donald Trump vor discuta, printre altele, și despre programul de vize Visa Waiver in timpul intalnirii pe care o vor avea pe 20 august la Washington. Președintele roman va efectua in zilele de 19 și 20 august o vizita la Washington la invitația omologului sau american. Klaus Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o discuție informala cu presa, ca in intalnirea cu președintele SUA Donal Trump, programata la Casa Alba pe 20 august, una dintrele temele importante de discuție va fi securitatea energetica in Romania și investițiile americane. "Energia este o…

- Perla Romaniei, Delta Dunarii te intampina cu lacuri brodate de nuferi, canale mozaicate cu stuf și papura, paduri de nisip ce ascund ultimii cai salbatici ai Europei, plaje salbatice și sate lipovenești adormite in timp. Profita de Oferta Platește 1 și Merg 2 la Gulliver Delta Resort 4✿ Murighiol și…

- Clubul Sportiv Universitar "Stiinta" din Constanta se numeste, incepand de luni, Clubul Sportiv Universitar "Simona Halep", anunta Ministerul Educatiei., informeaza MEDIAFAX.Vezi și: Klaus Iohannis a decorat-o pe Simona Halep cu Ordinul Național `Steaua Romaniei` in grad de Cavaler "In…

- Garda de Coasta a participat la Operatiunea Comuna "Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea - MMO Black Sea 2019" In perioada 07 mai - 15 iunie 2019, Politia de Frontiera Romana, prin Garda de Coasta, a participat la operatiunea maritima "Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea - MMO…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "poarta cea mai mare parte din vina", în calitate de sef al diplomatiei românesti, pentru esecul înregistrat în obtinerea locului de membru nepermanent al României în…

- Klaus Iohannis a fost felicitat de la Bruxelles pentru voturile in majoritate covarșitoare ale romanilor de la referendumul pentru justiție. Președintele Romaniei a spus ca a primit cu mare placere, pentru romani, aceste felicitari, și este prima data cand de la oficialii europeni vin aplauze. „Este…

- Intrebat, marti, la Craiova, unde si-a lansat ultimul volum, care a fost mesajul pe care l-a primit de la liderii europeni la summitul de la Sibiu, Klaus Iohannis a raspuns: "Pentru liderii europeni, Romania conteaza. Pentru liderii europeni, romanii conteaza. Am spus acest lucru si cu alta ocazie.…