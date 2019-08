Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare au raportat astazi descoperirea unui focar de pesta porcina africana la o ferma de porci in apropiere de orasul Ruse, in nord-estul țarii. "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati", a declarat o purtatoare de cuvant de la Autoritatea sanitar…

- Ministrii europeni de Finante trebuie sa ajunga la un compromis privind candidatul care o va inlocui pe Christine Lagarde in functia de director general al Fondului Monetar International, a afirmat Bruno Le Maire, ministrul francez de Finante, transmite Reuters potrivit Agerpres. Liderii UE…

- Presedintele Consiliului European, Donal Tusk, a anuntat ca liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar, relateaza Reuters, AFP si EFE. Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinta a Comisiei Europene, iar Christine…

- Alianta Nord-Atlantica a cerut marti Rusiei sa distruga pana in august noua racheta pe care a dezvoltat-o incalcand prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizand ca in caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarata din partea Aliantei in regiune,…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, unul dintre candidatii conservatori la postul de premier dupa anuntata retragere a Theresei May, a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord nu este o optiune pentru viitorul prim-ministru, relateaza miercuri agentia Reuters.…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a cerut luni partidului sau Syriza sa se regrupeze si sa tina seama de mesajul alegatorilor inaintea alegerilor nationale anticipate pe care intentioneaza sa le convoce dupa o infrangere rasunatoare din partea conservatorilor din opozitie in alegerile pentru Parlamentul…

- Ministrul de Interne nu e de acord cu interpretarile care s-au dat, in ultima perioada, dupa metoda “parolei” folosite in Targoviste, in ziua mitingului PSD, cand accesul autoturismelor in zona in care avea sa aiba loc evenimentul electoral al social-democratilor a fost restrictionat. “S-a exagerat…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a prezidat Consiliul Agricultura si Pescuit, tinut la Bruxelles. O noutate pentru agricultorii romani este propunerea pentru o noua subventie, o suma unitara cu care sa se intervina in sprijinul fermierilor. Este un altfel de ajutor decat subventia pe suprafata si…