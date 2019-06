Preşedintele german Steinmeier sfătuieşte Europa să păstreze o distanţă mai mare faţă de Rusia Sperantele unui parteneriat cuprinzator si tot mai integrat nu au fost indeplinite si la ora actuala de ambele parti predomina "o dezamagire profunda", a declarat duminica Steinmeier, intr-un discurs pronuntat in cadrul conferintei de la Kulturanta. Kulturanta este resedinta de vara a presedintelui finlandez, situata la aproximativ 20 km est de Turku. La conferinta consacrata politicii externe si de securitate din Finlanda, organizata pe parcursul a doua zile, participa anul acesta aproximativ 100 de invitati.



