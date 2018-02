Stiri pe aceeasi tema

- Cazul profesorului de religie de la Liceul Tehnologic &"Nicolae Teclu&" din Copsa Mica, filmat de trei eleve și acuzat ca se masturba în timpul unei ore, continua sa provoace dezbateri aprinse referitoare la sistemul de

- Consiliul de Administratie al societatii Dobrogea Grup SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 6 martie 2018, ora 12, la sediul societatii din municipiul Constanta. In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare pentru…

- "In urma analizei raportului Comisiei de cercetare disciplinara constituita la nivelul Liceul Tehnologic «Nicolae Teclu» Copsa Mica, Consiliul de administratie al institutiei a hotarat in sedinta din 29.01.2018 sa nu se aplice nicio sanctiune pentru doamna profesor diriginte", a anuntat Inspectoratul…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a convocat o ședința de urgența a Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu dupa ce instituția a sancționat trei eleve de la Liceul "Nicolae Teclu" din Copsa Mica...

- Consiliul de Administratie al Argus SA, in sedinta din data de 01.02.2018, in unanimitate, numeste in functia de Director General al Argus SA Constanta, pe Robu Sabin Marcu, incepand cu data de 05.02.2018 pana la data de 30.06.2018, cu contract de mandat. Rapotul a fost emis de Bursa de Valori Bucuresti.Documentul…

- Un elev de gimnaziu din Constanța a trait momente traumatizante, acesta fiind batut cu bestialitate de trei femei, chiar în holul unitații de învațamânt. Întreg incidentul a fost filmat, iar imaginile au fost postate pe Facebook de mama baiatului agresat.În…

- Un elev al unei scoli din municipiul Constanta a fost batut chiar pe holul unitatii de trei femei, mamele unor colegi. Acestea l-au lovit cu pumnii in cap si in zona fetei, incidentul fiind filmat. Directoarea scolii spune ca femeile venisera sa depuna reclamatii legate de comportamentul baiatului…

- Un elev al unei scoli din municipiul Constanta a fost batut chiar pe holul unitatii de trei femei, mamele unor colegi. Acestea l-au lovit cu pumnii in cap si in zona fetei, incidentul fiind filmat. Directoarea scolii spune ca femeile venisera sa depuna reclamatii legate de comportamentul baiatului respectiv,…

- Scene socante într-o școala gimnaziala din Constanța. Un elev a fost batut de trei femei, chiar pe holul unitații de învațamânt. Filmarea cu incidentul a fost postata pe Facebook de mama baiatului.

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care mentioneaza ca in prezent in Romania sunt peste 2400 de unitati scolare cu grupuri sanitare in exterior. "La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior.…

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Cazul profesorului de religie din localitatea sibiana Copsa Mica arata disfunctionalitati grave la nivelul sistemului de educatie. Lipsa testelor psihologice standardizate facute cadrelor didactice, precum si lacunele legislative arata ca in fata elevilor pot ajunge astfel de persoane care marcheaza…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare.…

- Asociatia Elevilor din Constanta considera ca prin faptul ca Ministerul Educatiei a interzis ca elevii sa aiba asupra lor telefoanele mobile in timpul orelor de curs, acestea urmand sa fie depuse la inceputul fiecarei ore intr-un loc special amenajat, atunci elevii nu vor mai putea sa filmeze daca un…

- Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda.

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- Liviu Pop anunța interzicerea efectuarii serviciului pe școala de catre elevi. De asemenea, rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectand strict rezultatele invațarii. Totodata, elevii nu vor mai fi sancționați daca…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat pe Facebook ca a fost modificat si completat Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Noul regulement prevede ca pe durata orelor de curs tel...

- Potrivit aceluiași document, elevii nu vor mai fi obligați sa efectueze serviciul pe școala, scriu jurnaliștii de la Hotnews.ro. In plus, ”personalului din invațamant ii este interzis sa desfașoare sau sa incurajeze acțiuni de natura sa afecteze imaginea publica a copilului și viața intima,…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Ministrul Educatiei a anuntat, pe Facebook, faptul ca a semnat un ordin menit sa modifice si sa completeze Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Astfel apar unele schimbari fata de regulile existente pana la momentul de fata. Foarte probabil cea mai…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Serviciul pe școala și sancționarea pentru lipsa uniformei vor fi interzise, potrivit noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, publicat de ministrul Liviu Pop pe Facebook. Printre modificarile aduse de Liviu Pop, se numara: Interzicerea telefoanelor…

- In conformitate cu prevederile OUG nr.109 2011, expertul independent Pluri Consultants Romania SRL anunta inceperea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea celor 6 sase posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta, se arata intr…

- Consiliul de Administratie al SC RAJA SA, prin presedintele CA, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AGOA in data de 31 ianuarie 2018, ora 11.00, in sala de sedinte, de la sediul regiei, cu sapte proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se afla aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli…

- Aseara Ministerul Economiei a anuntat pe pagina de Facebook numirea lui Marius Ioana, in pozitia de director general al Romarm.Marius Ioana a detinut mai multe functii de conducere in industria de aparare, la Romarm sau la filiale ale companiei. El este absolvent al Facultatii de Electronica, Telecomunicatii…

- Primaria Marașești acuza Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea ca risca sa piarda 19,2 milioane de lei deoarece in Consiliul de Administrație (CA) al instituției, din 21 decembrie, a fost dat aviz negativ pentru un proiect ce vizeaza modernizarea Școlii nr.2 din localitate. Avizul negativ…

- Violența în școli cunoaște un nou episod. Doua eleve au fost filmate în timp ce se bateau, spre amuzamentul colegilor. Totul a avut loc la Școala 'Ion Creanga' din comuna constanțeana Albești. Nu se știe înca de la ce a început cearta dintre cele doua. Pe filmulețul postat…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Argus SA si a desfasurat lucrarile in data de 20.12.2017, la prima convocare, la sediul societatii din strada Industriala nr. 1, jud.Constanta, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile…

- Potrivit Raportului emis de Bursa de Valori Bucuresti, Consiliul de Administratie al BRD Groupe Societe Generale a decis urmatoarele modificari in Organul de Conducere al societatii.In conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,…

- Se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Constanta care doresc sa sesizeze anumite probleme consiliului local ca joi, 14.12.2017, ora 12.30 va avea loc sedinta Comisiei nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului.…

- Dupa ce s-a aflat ca Ministerul Energiei o propune in Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare pe Nicoleta Viorica Soisun, fosta angajata a Cancelariei premierului, pe vremea cand funcția era ocupata de Calin Popescu Tariceanu, Marius Mitrus, cel careia Soisun ii va lua locul la Adunarea Generala…

- Imaginile neputintei din invatamant vin dintr-o scoala din Teleorman, unde mai multi elevi au atacat o profesoara chiar in sala de clasa. Au incoltit-o si au filmat-o, in timp ce un adolescent a lovit-o in mod repetat. In injuraturile elevilor de clasa a opta, dascalul a parasit ora. A fost o gluma,…

- RADET Constanta are in administrare serviciul public de alimentare cu energie termica a municipiului Constanta, furnizand agent termic pentru incalzire si apa calda de consum catre circa 170.000 de locuitori. Punctele termice si centralele termice furnizeaza energie termica pentru aproximativ 60.000…

- Consiliul de Administratie al Tarom a fost schimbat, iar mare parte dintre noii membri au studii in economie. Presedinte este o contabila din Constanta.Elena Vlad are un birou de expert contabil la Constanta, pe PFA, iar in luna septembrie a acestui ani a mai fost numita membru in CA al companiei Confort…

- Consiliul de Administratie al Tarom a fost schimbat, iar mare parte dintre noii membri au studii in economie. Presedinte este o contabila din Constanta, judet din care vine si ministrul Transporturilor, care are in subordine compania aeriana nationala.Consiliul de Administratie al Tarom are…

- Consiliul de Administratie al Tarom a fost schimbat, iar mare parte dintre noii membri au studii în economie. Presedinte este o contabila din Constanta, judet din care vine si ministrul Transporturilor, care are în subordine compania aeriana nationala.

- Peste o suta de parinti, copii si dascali participa, marti, la un protest la Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Arad fata de contabila Scolii Gimnaziale Livada, prinsa de Curtea de Conturi ca si-ar fi decontat ilegal transportul timp de un an, prejudiciind bugetul comunei cu peste 20.000 de lei.…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a votat prin corespondenta in sedinta statutar convocata in data de 11.10.2017. Pe ordinea de zi s a aflat un singur punct, si anume: numirea directorului general provizoriu ca urmare a incetarii prin ajungere…

- Banca Nationala a Romaniei a reactionat dupa ce premierul Mihai Tudose a spus, joi seara, ca Banca Centrala poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a spus, la Realitatea TV, ca este surprins de declaratiile primului ministru,…

- BNR ingusteaza din nou coridorul de variatie in jurul dobanzii de politica monetara, pana la un punct procentual, si decide sa mentina dobanda cheie la 1,75%, nivel valabil din mai 2015. 0 0 0 0 0 0 Astfel, incepand cu 8 noiembrie 2017, rata dobanzii pentru facilitatea de depozit (dobanda…

- Euro era cotat astazi la 4,5968 lei in sedinta BNR, o crestere de numai 0,10% fata de valoarea de luni. Dolarul a urcat de asemenea puternic pe interbancar, cu peste 1%, ajungand la 3,9881 lei, ”periculos” de aproape sa treaca din nou de pragul de 4 lei, scrie ZF. Premierul Mihai Tudose…

- „Conducerea metroului nu a cheltuit, anul trecut, banii pe care i-a avut pentru investitii si reparatii. Vorbim de bani pentru intretinerea curenta, periodica, care trebuie facuta si conducerea metroului nu a dat bani pentru reparatii. Executia bugetara pe acest an este la fel de slaba. De asemenea,…