Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a fost decorat, luni, de IPS Ciprian, arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, cu ordinul Sf. Mucenic Sava de la Buzau, „in semn de apreciere si multumire pentru sprijinul material si moral oferit la realizarea lucrarilor de zidire si infrumusetare…

- Cunoscuta si sub numele de Sfanta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a nascut in localitatea Epivat, astazi Capul Kaliacra din Tracia, pe tarmul Marii Marmara, in prima jumatate a secolului al XI-lea. Traditia spune ca si-a impartit hainele si hrana cu saracii, desi era mustrata de parintii ei. Se spune…

- Mii de credinciosi au participat, sambata seara, la Iași, la Calea Sfintilor, o procesiune in timpul careia racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtata pe umeri pe strazile din centrul Iașului, potrivit Mediafax.Mii de persoane au participat, sambata seara, la Calea Sfinților,…

- Mii pe persoane au trecut pe la racla cu moastele Cuvioasei Parascheva in prima zi de hram de la Iasi. De cand se aseaza la rand si pana cand ajung in curtea catedralei, pelerinii asteapta aproximativ cinci ore, dar au fost si momente in care au asteptat chiar si șapte ore, pentru a sta cateva clipe…

- Familia Buștei, care are o afacere cu flori in București, bate in fiecare an, in octombrie, 400 de kilometri pana la Iași, cu o camioneta plina cu aranjamente florale, pentru a decora baldachinul in care sunt așezate, in curtea Catedralei Mitropolitane de la Iași, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva,…

- Pelerinii veniti la Iasi la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi directionati pe urmatorul traseu, in functie de numarul acestora: Splai Bahlui Mal Stang (unde vor fi parcate si autocarele) - str. Alexandru Ipsilanti Voda - str. Sf. Petru Movila - str. Closca - str. Mitropoliei (str. arh. G. M.…

- Cristi Oprea, șeful Postului de Poliție Breaza, decedat vineri intr-un cumplit accident rutier in județul Brașov, va fi inmormantat, joi la Țintești, localitatea natala. Astazi, cortegiul funerar cu trupul neinsuflețit urmeaza sa ajunga in Buzau, dupa pranz, la postul de poliție Breaza, apoi va fi dus…

- Sfantul Ilie este sarbatorit de crestini, sambata, ca aducator de ploi, dupa ce, prin rugaciunea sa, a salvat de la moarte poporul din Israel, dupa trei ani si jumatate de seceta, dar si ca divinitate populara a Soarelui si a focului, atestata prin numeroase traditii si obiceiuri. Sfantul Prooroc Ilie…