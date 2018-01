Premierul Japoniei, vizită în România. Radu Tudor Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat de toate celelalte mari puteri. Ce sa faca țara noastra, atat de slab dezvoltata in zona bancara, bursiera sau de infrastructura, in raport cu perfecțiunea intruchipata numita Japonia?! Sa-i atraga investitorii, nu? Cu ce? Cu limbajul izolaționist, balcanic și anti-european al actualei echipe de conducere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…

- Premierul Japoniei vine in Romania. Șeful Guvernului japonez a anunțat, vineri, ca va efectua la sfarșitul saptamanii viitoare vizite in mai multe țari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta este prima deplasare efectuata…

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- Discuția a avut loc in cadrul unei intalniri care a avut loc "Am avut o intalnire cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, in care am discutat despre cooperarea economica bilaterala. Ne dorim sa fim in continuare un partener de incredere in cadrul Uniunii Europene,…

- Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din tara, in incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clientii vor gasi dispozitivele electronice si accesoriilor IQOS, dar si produsele din tutun Heets, plus o zona de relaxare de tip lounge. Lansat in Japonia in anul 2014,…

- Transportatorii amenința cu proteste masive daca nu se iau masuri impotriva pirateriei auto și a UBER Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie in Bucuresti si in toate marile orase din tara,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- ”Eu nu ies in strada sambata (...) Cine are de facut miting, sa faca miting. Eu nu o sa fiu in strada sambata pentru ca am alte treburi mai importante. Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting”, a declarat luni Adrian Solomon. Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind ”aceasta este majoritatea”, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. ”Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- "Doamna Firea a procedat corect. Nici un primar din lumea asta nu vrea sa provoace violenta in orașul sau sau sa permita acest lucru. Inacțiunea statului, slabiciunea fara margini a statului, supradimensionat pe o parte, pe partea instituțiilor de forța, unele dintre ele care au ales sa faca politica…

- Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat in emisiunea Romania9 de la TVR 1, ca ambasadorul George Maior și ambasada Romaniei de la Washington sunt vinovații in cazul comunicatului transmis de Departamentul de Stat al SUA Parlamentului Romaniei."Funcționarii de la București și diaspora…

- Proteste anuntate de Ziua Nationala Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00,…

- Naționala de rugby a României a pierdut cu scorul de 20-25 (6-8) meciul test cu reprezentativa Tonga disputat sâmbata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din București, informeaza Agerpres. A fost ultima partida a ''Stejarilor'' din acest…

- Jucatorul de linia a doua a naționalei de rugby a Romaniei, sud-africanul Johan Van Heerden (CSM Știința Baia Mare), spune, intr-un interviu acordat site-ului FRR, ca ”stejarii” vor sa-și ia revanșa sambata seara, in meciul test contra Tonga, dupa ce au pierdut in urma cu doi ani tot la București. ”(…)…

- Vestea mortii celebrului interlop Nikos Chatzakis a cazut ca un trasnet pentru familie si prieteni! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat in noaptea de marti spre miercuri cu Nikos si cum si-a gasit sfarsitul in numai cateva ore. Familia si-a pus avocatii la treaba si este hotarata…

- Companii straine și romanești, in special din IT și outsourcing s-au reunit, recent, la București, la conferința anuala a ABSL Romania, Asociația liderilor din domeniul serviciilor pentru afaceri. Catalin Iorgulescu, vicepreședinte al ABSL Romania, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ca decizia Guvernului…

- Unitatea inaugurata la Galati a costat aproximativ 400.000 de euro si este inspirata din sisteme din Japonia si America. Daca va avea succes, specialistii romani vor solicita finantare pentru extinderea sistemului in toata tara. Pana atunci, cercetatorii vor incerca sa afle ce s-a intamplat…

- Aproximativ șapte milioane de angajați din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres.ro. Potrivit publicației citate, România a…

- Stelian Tanase a comentat vizita fulger facuta de șeful diplomației americane, Rex Tillerson, la București. Analistul politic crede ca motivul vizitei facuta de oficialul american este contractul privind vanzarea sistemului Patriot catre Romania. "Washington-ul vazindu-ne ingalați și dedați congenital…

- Secretarul de stat Rex Tillerson, care a ajuns miercuri in Romania, a avut o discutie cu ministrul de Externe roman, Teodor Melesanu, potrivit fotografiilor facute publice de catre Ambasada SUA la Bucuresti. La intalnire a fost prezent si ambasadorul Hans Klemm. "Bun venit secretarului…

- In urma cu cateva zile, scriam ca aveam o banuiala: ideea aparent atat de frumoasa si generoasa formulata de ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti privind eventuala reunirea a Romaniei cu Republica Moldova pe baza de referendum putea fi doar o parte a unui scenariu cu mult mai amplu.

- Cel mai puternic om al lumii a fost martorul unor imagini hilare. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se afla intr-un turneu de 11 zile in Asia, care a inceput, duminica, in Japonia. Prima escala a republicanului a fost cu peripetii, conform observator.tv.Citește și: Vestea care cutremura…

- Bogdanel Stoicescu, fost pugilist, finanta echipa ABC Stoicescu. Vestea a picat ca un traznet asupra familiei, intrucat omul de afaceri nascut in Buzau ducea o viața echilibrata de sportiv. Fostul sportiv derula afaceri in domeniul agro-industrial, paza si protectie, iar la un moment dat a…

- "Asigurarea accesului la apa potabila de calitate este un exemplu concret al solidaritații europene, ce va aduce beneficii unui numar important de romani. Prin noile investiții din politica de coeziune, cetațenii din Romania și din intreaga Europa vor avea acces la apa curata, rezultatul fiind protecția…

- Duminica, 5 noiembrie 2017, seara, in București și in alte locuri din țara s-au desfașurat manifestații de protest neautorizate, sorcovite, ca și alte acțiuni anterioare, drept expresii ale nemulțumirii populare care da in clocot, peste marginile cazanului legal și, prin urmare, se revarsa in strada.

- 16 ministri europeni ai energiei si cei din China se vor reuni la Bucuresti intr-un grup de lucru, in interiorul formatului 16+1. Romania a ales sa coordoneze Centrul pentru Dialog si Cooperare pe Proiecte Energetice in interiorul acestui format, iar anul acesta va fi gazda primului eveniment la…

- Romania pare sa fi intrat in zodia protestelor, pentru in Capitala se desfașoara proteste chiar și la aceasta ora. Peste 150 de persoane de diferite varste protesteaza sambata, in Parcul Izvor, impotriva obligativitatii vaccinarii. Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni seara, dupa ședința coaliției, ca i-a cerut premierului Mihai Tudose prelungirea si in 2018 a termenului prin care este finantat de la bugetul de stat tratamentul pentru victimele de la Colectiv. Fostul ministru al Sanatații din Guvernul Cioloș, Vlad Voiculescu,…

- Confuzia provocata de modificarile Codului Fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Europa de Est, intr-un moment in care economia tarii noastre inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE. Bloomberg atrage atentia asupra problemelor…

- Vești bune pentru femeile bolnave de cancer care necesita proteze mamare, dupa operația de mastectomie! Statul va suporta costurile protezelor, și pe viitor. Anunțul a fost facut ieri, de ministrul Sanatații, Florian Bodog in cadrul Conferinței Naționale organizate de Societatea Romana de Chirurgie…

- Comisarul european Gunther Oettinger, la Bucuresti Comisarul european Günther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, se va întâlni joi, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose. Înaltul responsabil european va avea,…

- Citeste si: Ministrul finantelor merge la Washington sa convinga FMI ca Romania nu va depasi deficitul bugetar de 3% din PIB Romania a intrat pe radarul investitorilor americani din doua motive: Cea mai mare crestere economica din UE si alocarea a 2% din PIB pentru aparare Oare cat ii va trebui Europei…

- Evolutiile din Asia de Est si Europa de Est sunt departe una de alta doar in termeni geografici. Geopolitic vorbind, insa, ele anuleaza distantele, dupa cum arata un expert nipon, intr-o conferinta pe care a tinut-o in capitala Romaniei. Un apropiat al premierului Shinzo Abe, prof. Kuni Myake considera…

- In acest weeckend, in București, la sala Apollo incepe cea mai mare competiție de Karate full-contact organizata in Romania. Sportivi din mai multe țari, Japonia, Spania, Ungaria, Suedia, Moldova, se vor intrece atat in competițiile de Kata, cat și in cele de Kumite. Potrivit unui comunicat…

- Zeci de companii americane, la Trade Winds Zeci de companii americane, printre care IBM si producatoul rachetelor Patriot si-au trimis reprezentantii la Bucuresti pentru a se întâlni cu firme românesti la Trade Winds, cel mai mare eveniment de promovare comerciala, organizata…

- Romania se afla pe podiumul creșterilor din Europa dupa ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a urcat cu peste 30% in primele noua luni. Piața romaneasca de capital iși intarește poziția pe podium in regiune și urmeaza Polonia, recent reclasificata ca Piața Dezvoltata, scrie presa strainaBursele…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a aprobat finanțari și servicii de consiliere in valoare de peste 13 miliarde de euro pentru Romania, in cei 25 de ani in care a activat in țara noastra, se arata intr-un comunicat al instituției financiare. Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell,…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a mai dat, joi, un mesaj de sustinere din partea SUA pentru lupta anticoruptie din Romania, la deschiderea misiunii comerciale americane Trade Winds, la care au participat si premierul roman, Mihai Tudose, precum si un inalt oficial al Guvernului de la…

- "Este finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei - vom participa la toate dezbaterile", a scris Tudorel Toader pe Facebook. Conducerea PSD a decis ca modificarile la Legile Justitiei sa fie promovate ca initiativa parlamentara, nu printr-un proiect asumat de Executiv,…

- Valeriu Rachita, antrenorul celor de la Sportul Snagov, a dezvaluit ca echipa sa va avea un stadion nou, facut din bani publici. O noua arena ultramoderna in Romania: "Vrem un stadion cu 42.000 de locuri, dar nu ne suparam daca are doar 30.000!" "Primaria a obținut acordul pentru a…

- Prețul apartamentelor in București, dar și in marile orașe ale țarii a explodat in ultimii trei ani. Conform indicelui Imobiliare.ro avem o creștere de pana la 78% in ultimii trei ani. Citește și: BOMBA in Guvern: Mihai Tudose risca sa fie DEMIS! Un ministru greu e in CONFLICT cu premierul…

- Agentul lui Mircea Lucescu, Arcadie Zaporojanu, a confirmat varianta conform careia tehnicianul roman va continua pe banca echipei nationale a Turciei. Dupa ce Federatia Turca de Fotbal a anuntat ca Mircea Lucescu va conduce echipa nationala in urmatoarea campanie de calificare, agentul antrenorului…

- Intrebat daca Viorel Ilie, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul din partea ALDE, va fi remaniat, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns: ”Maine avem coalitie”. Anterior, Liviu Dragnea a spus ca vineri dimineata il va suna pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. ”Sa vedem cand putem…

- Mihai Busuioc este noul sef al Curtii de Conturi , luandu-i locul lui Nicolae Vacaroiu. Busuioc a fost votat in aceasta functie de plenul celor doua Camere cu 275 de voturi ”pentru” și 95 ”impotriva”. Mihai Busuioc este considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, fiind secretar general ajunct al Ministerului…

- "O veste buna de la FMI, se pare ca a fost buna discutia pe care am avut-o cu domniile lor. Si-au revizuit previziunea de la 4,2% la 5,5% de crestere economica a Romaniei. Poate si (...) in urma unui semnal foarte puternic - 100 de companii americane vin in Bucuresti, in Romania pentru a face afaceri…

- Potrivit deputatului evenimentul va fi o oportunitate pentru Romania, iar in acest context cei din PSD ar trebui sa inteleaga ca guvernarea este mai importanta decat disputele de partid. "Peste o saptamana incepe la Bucuresti "Trade Winds", cel mai important eveniment economic al anului, pentru…