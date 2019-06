Premieră: un ieşean câştigă procesul cu spitalul în care s-a infectat Iesenii care s-au imbolnavit in spitalele din Iasi au inceput sa castige procesele cu unitatile spitalicesti. Cazul unui politist din Iasi este revoltator: acesta a mers sa se opereze la Spitalul „Sf. Spiridon", iar aici s-a trezit infectat cu bacteria Stafilococul auriu. Pacientul a intrat in panica deoarece rana operatiei nu se mai vindeca, iar in urma analizelor facute de catre spital, a reiesit ca omul capatase bacteria. Dupa ce a dat spitalul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

