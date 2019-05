Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de papagal din specia amenintata kakapo care s-a nascut cu o anomalie a craniului a fost salvat printr-o operatie pe creier in premiera efectuata in Noua Zeelanda, relateaza The Guardian.

- O echipa de medici veterinari din Noua Zeelanda a operat pe creier un papagal kakapo, interventia chirurgicala de pionierat fiind realizata in incercarea de a salva aceasta specie pe cale de disparitie, relateaza vineri BBC.

- Renault a venit la Salonul Auto International de la Shanghai sa prezinta o masina globala care ar trebui sa loveasca puternic segmentul de masini electrice compacte si accesibile. Potrivit ideii francezilor, micul hatchback facut in stilul unui SUV, numit acum Renault City K-ZE, va deveni un model international…

- Primul copil nascut de o femeie cu uterul transplantat intr-o intervenție chirurgicala asistata de robot a venit pe lume in SUA , iar medicii spera ca aceasta tehnica va face procesul de transplantare mai puțin invaziv pentru donatoare, potrivit insideedition.com, scrie Mediafax.Donatoarea…

- Teatrul Național Eugene Ionesco va invita pe data de 31 martie, ora 18:30 la premiera feeriei ,,Pasarea albastra’’, de Maurice Maeterlinck, in regia Antoninei Dobroliubova din Sahalin, Rusia. Un spectacol care va indeamna sa nu cautați fericirea oriunde, pentru ca ea se afla mereu in interiorul nostru.

- Fiica lui Iosif Rotariu (57 de ani), Kassandra, lupta in continuare. Micuța in varsta de 13 ani se va pregati pentru a trece peste a 50-a operație, cu o tehnica in premiera mondiala. Kassandra, 13 de ani, a fost adoptata de Iosif Rotariu de cand avea 4 ani, dupa ce a trecut prin momente cumplite, fiind…

- Laserul de la Magurele, proiect cofinantat din fonduri europene, a atins 10 PetaWatts, cea mai mare putere din lume, Executivul organizand, miercuri ... The post PREMIERA MONDIALA. Laserul de la Magurele a atins cea mai mare putere din lume / Directorul proiectului: „A zecea parte din intreaga putere…