Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic a terminat la egalitate cu Ajax Amsterdam, 2-2, marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. ''Lancierii'', la care romanul Razvan Marin a fost introdus in min. 82, in locul lui Noussair Mazraoui,…

- Liga 2 programeaza azi șase meciuri. Infruntarile se disputa incepand cu ora 11:00 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. Prima etapa a noului sezon de Liga 2 a debutat cu o surpriza. CSM Reșița, nou promovata, a invins vineri una dintre principalele favorite la promovare, Universitatea Cluj, scor 2-0. live…

- FCSB, Viitorul și U Craiova vor juca azi in manșa a doua din turul II al preliminariilor Europa League. Toate partidele vor putea fi urmarite in Romania. Viitorul este prima care joaca. De la ora 18:00, echipa lui Gica Hagi se dueleaza cu Gent. Partida va fi in direct pe TVR 1. In tur, scorul a fost…

- ​FC Basel, vicecampioana Elvetiei, a reusit sa elimine vicecampioana Olandei, PSV Eindhoven, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, transmite News.ro.Elvetienii au câstigat mansa a doua cu 2-1, dupa ce au pierdut meciul tur cu 2-3, calificându-se astfel datorita golurilor…

- Duelul dintre Ajax Amsterdam (Olanda) si PAOK Salonic (Grecia) este capul de afis al turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, decis de tragerea la sorti efectuata luni la Nyon, scrie agepres.ro.

- Duelul dintre Ajax Amsterdam (Olanda) si PAOK Salonic (Grecia) este capul de afis al turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, decis de tragerea la sorti efectuata luni la Nyon. Ajax, la care joaca din aceasta vara Razvan Marin, a disputat in sezonul trecut semifinalele Ligii…

- Academica Clinceni o va infrunta sambata, 20 iulie, de la orele 21:00, pe campioana Romaniei, CFR Cluj, in a doua etapa a Ligii 1, potrivit Mediafax.In prima etapa a Ligii 1, Academica Clinceni a pierdut in fața Craiovei, cu scorul de 3-2, in timp ce CFR Cluj a obținut un egal, in partida…

- ASTANA-CFR CLUJ LIVE VIDEO LIGA CAMPIONILOR DIGI SPORT. Astana are patru participari consecutive in grupele cupelor europene, una in Champions League si trei in Europa League. Avantajul mare al adversarilor campioanei Romaniei este ca Astana nu va mai juca un meci de campionat intre cele doua duble…