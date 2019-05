Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a oferit explicatii privind desemnarea lui Bogdan Dimitrie Licu în funcția de procuror general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție.

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reactioneaza la solicitarea formulata public de Ana Birchall, ministru interimar al Justitiei, si ofera explicatii cu privire la desemnarea lui Bogdan Dimitrie Licu in funcția de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a precizat, luni, ca delegarea lui Bogdan Licu la sefia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are temei legal. Intrebata de jurnalisti daca cere public CSM sa aduca lamuriri privind modul in care a fost delegat Bogdan Licu in functia…

- Consiliul Superior al Magistraturii transmite un mesaj de condoleante dupa decesul fostului purtator de cuvant al Parchetului General."Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a doamnei Ramona Daniela Bulcu, procuror in cadrul Parchetului…

- Procurorul Marius Iacob, care a demisionat din functia de procuror-sef adjunct al DNA, isi va desfasura activitatea, incepand cu data de 1 iulie, in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a decis, joi, Consiliul Superior al Magistraturii. Pe ordinea de zi a…

- Procurorul Marius Iacob, care a demisionat din functia de procuror-sef adjunct al DNA, isi va desfasura activitatea, incepand cu data de 1 iulie, in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a decis, joi, Consiliul Superior al Magistraturii., transmite Agerpres. Pe…

- Curtea de Apel București a decis sa oblige Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sa recunoasca Laurei Codruta Kovesi gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit News.ro.

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca si-a exercitat atributiile de comunicare publica conform dispozitiilor legale in vigoare, sustinand ca orice insinuari privind incalcari ale legii de catre Parchetul General sunt neavenite si urmaresc destabilizarea Ministerului Public. "Referitor…