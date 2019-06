Stiri pe aceeasi tema

- Warning: This is not an article for those who have prejudiced opinions about the Roma. Please do not read it! Because it is not about ethnicity. It is about how, by presenting several implausible elements which the journalists never checked, a story done by the New York Times starting from the painful…

- In urma investigațiilor desfașurate de Poliția Romana, prin Direcția de Ordine Publica, in cooperare cu autoritațile polițienești din Spania, Ungaria, Franța, Italia și Portugalia, au fost reținuți 16 membri ai unei grupari infracționale, care se ocupau cu activitați ilegale din domeniul pescuitului,…

- In urma investigatiilor desfasurate de Politia Romana, in cooperare cu autoritatile politienesti din Spania, Ungaria, Franta, Italia si Portugalia, au fost retinuti 16 membri ai unei grupari infractionale, care se ocupau cu activitati ilegale din domeniul pescuitului, achizitiei, transportului si comercializarii…

- In urma investigatiilor desfasurate de Politia Romana, prin Directia de Ordine Publica, in cooperare cu autoritatile politienesti din Spania, Ungaria, Franta, Italia si Portugalia, au fost retinuti 16 membri ai unei grupari infractionale, care se ocupau cu activitati ilegale din domeniul pescuitului,…

- Cu un record personal de 1"59""97 la 800 m, Ksenia Savina a fost afectata de suspendarea Rusiei din noiembrie 2015 pentru un vast scandal de dopaj, care a impiedicat-o sa-si apere sansele in afara frontierei ruse. Conform presei, Ksenia Savina a reusit sa "ocoleasca" aceasta suspendare participand in…

- Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui, au facut, marti, 16 perchezitii domiciliare, la persoane banuite ca fac parte dintr-un grup infractional organizat, care ar fi actionat pe teritoriul Frantei. Suspectii…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a calificat in Campionatul European de tineret cu Ionuț Radu intre buturi, dar ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, n-a aflat despre portarul care impresioneaza la Genoa, in Serie A, unul dintre primele 5 campionate din Europa. Intrebat, la ProX, daca a…

- Madalin Hodor, cercetator la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), afirma, miercuri dimineata, ca afirmatia ca Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, a fost "un tortionar" este falsa. El precizeaza ca disidentul Iulius Filip a fost tortionat de lt. col. Lazar Gheorghe.…