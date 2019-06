Poseidon Limanu - 2 Mai incepe barajul cu Pescarusul Sarichioi pentru promovarea in Liga a 3-a

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, miercuri, noi atenționari cod portocaliu de inundații pe Dunare, sector aval Gruia, valabile timp de o saptamana. O avertizare cod galben vizeaza și sectorul Porțile de Fier - Delta Dunarii. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, de joi, de la ora 06.00,…

- COD ROSU de furtuna, urmat de cod rosu de inundatii. Vezi zonele vizate Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri seara o alerta meteo de vreme severa imediata. Hidrologii anunța inundații majore in Buzau și Prahova. Cod rosu de inundatii pentru rauri din judetele Buzau si Prahova si Cod…

- Potrivit informatiilor furnizate de ADR Sud-Est, apelul de proiecte este lansat pentru Axa prioritara 2 "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", Prioritatea de investitii 2.1 - "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor…

- Echipa de fotbal CS Poseidon Limanu 2 Mai si a asigurat titlul de campioana in editia 2018 2019 a Ligii a 4 a a judetului Constanta, intrecerea de seniori.Astazi, in penultima etapa, a 33 a, a campionatului, jucatorii pregatiti de Cristi Petcu si Erdinci Cogali, lideri in clasament, au intalnit in deplasare…

- Pentru al patrulea an consecutiv, FC Viitorul se va alinia, in aceasta vara, la startul preliminariilor cupelor europene. Victoria din Banie, 2-1 cu Universitatea Craiova, din ultima etapa a play-off-ului sezonului 2018-2019 al Ligii I, a asigurat constanțenilor locul 3 in campionat, a doua cea mai…

- ACS Selena SN Constanța a reusit sa revina in elita fotbalului feminin romanesc. In prezenta fostului director al CS Farul, Ilie Floroiu, echipa constanteana, antrenata de Diana Gidu, s-a impus, cu scorul de 5-0 (2-0), pe teren propriu, in fata Viitorului Reghin, in ultima etapa a Ligii a 2-a, Seria…

- Etapa a 27 a a Ligii a 2 a aduce la Constanta, ca adversar al SSC Farul, formatia Chindia Targoviste, una dintre candidatele la promovarea in Liga 1 si antrenata de fostul international Viorel Moldovan.Meciul e unul greu asadar pentru gazde, aflate pe loc retrogradant, 17, cu 26 de puncte, in vreme…

