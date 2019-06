Ponta, invită USR la guvernare: Ia du-te tu și arată că ești mai bun! Principalul subiect al discuțiilor a fost viitoarea moțiune de cenzura de marți și posibilitațile prin care opoziția poate sa schimbe guvernul Dancila, mai ales dupa semnarea acordului cu președintele Iohannis: "Eu n-am discutat și nici n-am ce sa discut cu cei de la USR-Plus și PNL. Nu cred ca va trece moțiunea de marți, pentru ca o parte dintre inițiatori, și ma refer la USR, nici nu vor sa treaca. Lor le place sa fie contra. Au mai fost o data la guvernare și a luat PSD-ul 46%", a spus Ponta. Despre propunerile pe care le-a primit pentru a susține un nou Guvern, fostul prim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Indiferent de dorințele lui Victor Ponta sau Ludovic Orban, decizia ii aparține domnului Iohannis'', a spus Dan Barna referitor la propunerile de premier din partea PNL și Pro Romania, in emisiunea Andreei Crețulescu, de la Romania TV. ''In momentul de fața nu poate sa funcționeze un Guvern…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri ca formatiunea sa sustine transpunerea cat mai rapida in lege a rezultatului referendumului din 26 mai, precizand ca, la modificarea Constitutiei, trebuie sa se tina cont si de consultarea nationala din 2009, conform Agerpres.Citește și: Victor…

- ''Eu cred ca nu are dreptate nici Guvernul, pentru ca este o mare greșeala sa dai prin OUG o asemenea modificare, dar nici domnul Iohannis, ca nu are experiența alegerilor anterioare. Am mai avut acest sistem, cu președintele de Consiliu Județean, ales uninominal. Efectele sunt altele decat cele…

- ”Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... Problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL – USR – PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania plus ceva "scursura"…

- "Nu semnam nicio motiune. Am fost azi la o dezbatere alaturi domnul Chirieac, doamna Nicolai si am spus un lucru stiut, noi deputatii ProRomania ne dorim schimbarea guvernului pentru a veni unul mai bun care sa faca treaba. Un guvern asa cum se lauda PSD cu Nastase si Ponta. Am spus ca in nici un…

- "PSD va pierde urmatoarele alegeri, pentru ca nu poate sa scape de domnul Dragnea si doamna Dancila. Inteleg ca urmatoarele alegeri le vor castiga cei de la USR, PNL, UDMR sa guverneze. Noi o sa fim, fata de ei, o opozitie serioasa, constructiva, pro-europeana. (...) Deci noi vom fi cea mai serioasa,…

- Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Zalau, ca partidul pe care il conduce va face cea mai serioasa, puternica, constructiva si profesionista opozitie la guvernul USR-PNL-UDMR, care, in opinia sa, va inlocui actuala guvernare dupa alegerile parlamentare din 2020.…

- Victor Ponta a transmis un mesaj pe contul personal de Facebook, unde critica deopotriva activitatea Guvernului, dar și a Președinției. Motivul: Armata și politica externa nu trebuie sa fie victime in batalia interna...