Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Vasile Ernu, care este și editorialist Libertatea, a vorbit despre criza politica, fara precedent in care se afla Republica Moldova, dupa ce Curtea Constituționala l-a suspendat din funcție pe președintele Igor Dodon, a dizolvat Parlamentul Chișinau și a declarat neconstituțional Guvernul…

- Stimate domnule presedinte Klaus Iohannis, Stimata doamna prim-ministru Viorica Dancila. Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila in Rusia, republicile ex-URSS, Europa, Asia si America. In calitate de director comercial, aduc bani grei in Romania…

- Peste 20 de colective de papușari din mai multe țari ale lumii (Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Romania, Belarus, Georgia, Kazahstan ș.a) au participat la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Papuși "Sub caciula lui Guguta", care s-a desfașurat in perioada 15-22 aprilie,…

- Majoritatea investitiilor din regiunea separatista în baza unei noi legi locale sunt din Ucraina, Republica Moldova si statele UE, arata un raport al așa-zisului minister al dezvoltarii economice de la Tiraspol. Potrivit documentului, în condițiile preferențiale oferite…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca Romania nu sufera de lipsa de resurse, problema majora fiind legata de "proasta si iresponsabila alocare a resurselor pe care le aveam", informeaza Agerpres.Citește și: Piața imobiliara inregistreaza o noua creștere "Am vazut zilele trecute…

- Expert: Este pregatita sau nu Moldova pentru un nou acord cu Gazprom / Victor Parlicov a descris situația în care se va pomeni Republica Moldova la finele anului, când Gazprom va avea o poziție puternica la negocieri, iar Moldova nu va avea o alternativa. „ Spre deosebire…

- Fostul ambasador al Poloniei în Republica Moldova între anii 2010-2012, dar și în România, între 1993 și 1999 a acordat un interviu postului de radio Europa Libera din Chișinau, unde au discutat despre UE, Brexit corupție și despre distanța dintre Republica Moldova…

- In cazul in care socialistii ar fi la guvernare, Dodon a spus ca el ar putea negocia personal cu presedintele rus Vladimir Putin un pret mai mic la gazele rusesti, potrivit Ziarului National din Chisinau.Presedintele moldovean sustine ca pentru a evita majorarea pretului la gaze sunt doua…