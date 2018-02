Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și candidat la alegerile prezidențiale din 2014, Victor Ponta, iși anunța intenția de a candida din nou. Ponta a explicat ca nu va candida in anul 2019, dar ia in calcul o candidatura in 2024 sau in 2029.Intrebat daca va mai candida la prezidențiale, Victor Ponta a raspuns ca…

- Fostul premier este revoltat și de faptul ca Ludovic Orban, deși a fost blocat cu un dosar penal in momentul in care și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primaria București, nu se arata deranjat in nici un fel de acest aspect. "Au trecut 13-14 luni de cand PSD a caștigat alegerile…

- Ionut Lupescu, care a fost pana acum functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie. Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru...

- Procurorii DNA au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare din 2014. Mai mult decat atat, surse au declarat pentru Romania TV ca persoana vizata ar fi sotia fostului premier Victor Ponta,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta joi, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu,…

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca PSD este un partid serios care conteaza in Romania, drept pentru care „e corect sa vina cu propunere de candidat la Presedintie”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- "Eu cred ca domnul ministru va veni și va explica ce concluzii are in raportul domniei sale și va face o propunere președintelui. Nu cred ca va susține in Parlament, cred ca va face o conferința de presa sa spuna ce are de spus. Conform legii, ministrul propune, președintele decide", a declarat Ecaterina…

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern."Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un…

- Camera Deputatilor si Senatul s-ar putea reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.Citeste si: Paul Stanescu, BAGAT IN CORZI de jurnalisti: Vicepremierul, FARA REPLICA pe tema consilierului CONTROVERSAT…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Un roman, stabilit in Germania din 1987,A a anuntat ca intentioneaza sa-i ia locul lui Klaus Iohannis, din 2019. E independent si poarta numele profetului Moise, intentia lui declarata fiind de a “readuce Romania la normalitate, iar prin voturile alegatorilor care ma aleg, sa fie inclus si valabil…

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a declarat ca in fotbalul romanesc trebuie conceput un proiect pe urmatorii zece ani, iar cine va fi la sefia Federatiei Romane de Fotbal, in urma alegerilor din acest an, de pe 18 aprilie, trebuie sa resusciteze fotbalul romanesc.Daca vreti sa aducem publicul…

- Seful partidului liberal Al-Ghad, Moussa Mostafa Moussa, favorabil sefului statului Abdel Fattah al-Sissi, a declarat luni pentru AFP ca se prezinta la alegerile prezidentiale pentru a candida impotriva presedintelui egiptean in exercitiu, considerat favorit. Mai multi membri ai partidului…

- Are foarte mulți bani, insa nu cash, așa ca dorește sa faca rost de lichiditați cat mai repede. Fost candidat la alegerile prezidențiale și cu o cariera politica in spate, deține printre altele și un hotel despre care puțini știu, relateaza bugetul.ro.Doar ca suma pe care o cere pentru acesta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale. Aceasta a punctat ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata la Cluj ca este foarte posibil ca formatiunea sa sa aiba un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019, argumentand ca USR "isi propune sa conteze in politica romaneasca".

- Radu Magdin, expert „Strategikon”, consultant de leadership politic si antreprenorial, ca CEO „Smartlink Communications”, fost consilier pe probleme europene in guvernul Victor Ponta, vine la „Interviurile Libertatea Live”. Tema de discutie: al treilea guvern PSD din mandatul prezidential Klaud Iohannis;…

- Din nefericire pentru noi, greselile actualilor guvernanti si ale presedintelui Klaus Iohannis la care, dupa parerea noastra, opozitia a reactionat slab si cu automultumire, au adus Romania intr-o criza sociala care influenteaza in mod negativ tara in care traim. Acum, pana nu va fi prea tarziu, a venit…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri la Palatul Cotroceni ca "solutia decenta" pentru Romania ar fi aceea a alegerilor anticipate, insa considera ca este dificil de ajuns acolo, fapt pentru care propune "nominalizarea unui premier non-PSD". "Este o miza importanta pentru Romania…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac in ceea ce privește situația de pe scena politica din Romania! Mai exact, fostul premier vorbește despre scandalul deschis dintre Mihai Tudose și Carmen Dan. Cine ar trebui sa plece? Iata ce spune Victor Ponta despre scandalul momentului!

- Mai sunt doar 22 de luni pana la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au inca un candidat desemnat, iar alte partide nu par sa fie relevante in aceasta discuție. Totuși, surpriza majora ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru…

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit joi cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua ...

- Cotidianul sarb Blic scrie ca Victor Ponta a primit cetatenia sarba. Fostul premier al Romaniei a declarat pentru Hotnews ca este consilierul onorific al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vukic, si ca a primit aceasta calitate onorifica. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, potrivit publicatiei Blic…

- Victor Ponta, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Romaniei, va avea cetatenie sarba, scrie Blic, care relateaza ca parlamentarul roman a spus, in cadrul unei vizite de anul trecut la Belgrad, ca Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei si ca acest lucru este in interesul…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- In ediția de duminica, 7 ianuarie 2018, incepand cu ora 12:00, il puteți urmari pe realizatorul emisiunii "Romania 9", de la TVR 1. Ediția in care va fi invitat Ionuț Cristache va fi transmisa in format live video pe site-ul WWW.DCNEWS.RO și pe Facebook-ul redacției. Ziaristul vorbește…

- Realizatorul TV Ionuț Cristache i-a raspuns lui Gabriel Liiceanu, dupa ce filozoful a scris intr-un text publicat pe contributors.ro ca la TVR exista o emisiune unde "Ionuț Costache” are un "proiect TV compact cu crema infractorilor”. Acesta se refera la emisiunea "Romania 9”."Ies si eu la…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, supranumit 'Mitraliera', recidiveaza” Dupa ce, la inceputul acestui an a spus ca oamenii legii ar trebui sa puna tunurile cu apa pe protestatarii care manifestau impotriva OUG 13, parlamentarul iese din nou la rampa. Desi s-a autpsuspendat cateva luni din PSD, Radulescu…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Partidul lui Dacian Cioloș este o declarație de razboi la adresa PNL, fostul premier tehnocrat a devenit principalul inamic al liberalilor, iar PNL ar putea sa nu-l mai susțina pe președintele Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte, a apreciat prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul premier, Victor Ponta, continua razboiul total cu seful PSD, Liviu Dragnea, actualul sau șef din postura de președinte al Camerei Deputaților. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a dezvaluit primul conflict cu actualul sef al PSD."Primul conflict cu Liviu…

- Fostul premier, Victor Ponta, a facut afirmatii extrem de grave in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Actualul lider PRO Romania spune ca economia autohtona se 'va duce in cap'. Mai mult, Ponta crede ca si Guvernul lui Mihai Tudose ar putea fi dat jos de PSD."2018 va arata…

- Tudor Giurgiu, regizorul filmului despre moartea procurorului Panait: "Merita iesit in strada si protestat" Regizorul Tudor Giurgiu face apel la proteste de strada pentru a bloca modificarea legilor justitiei. In context, el reaminteste cazul dramatic al procurorului Cristian Panait, care si-a luat…

- Baiat, luat pe capota in centrul Clujului. A traversat neregulamentar VIDEO Un elev a fost lovit in plin de un autoturism, pe o strada din Cluj. Accidentul s-a produs luni, 4 decembrie. Minorul accidentat are 15 ani și este din Florești. "Doi elevi traverseaza grabiți strada fara sa se asigure.…

- Declarindu-și intenția de a participa la alegerile prezidențiale din FR, Vladimir Putin a transfera atenția de la Jocurile Olimpice asupra sa, impunind toate mass-media din lume sa discute acest eveniment, considera politologul Maxim Jarov. Vladimir Putin a anunțat, la Nijnii Novgorod, despre decizia…

- ”Traim intr-o tara cu patimasi negativi, care se bat pe cine sa scoata in strada, pe cine sa se bata cu cine. Cred ca exista si o Romanie paralela, intre toate statele paralele - Romania oamenilor care nu vor decat sa fie verticali. (...) Tot atat de greu ne este sa ramanem uniti, cat ne-a fost sa…

- "Sarbatorim Ziua de 1 Decembrie, amintindu-ne valorile si idealurile pentru care au militat inaintasii nostri in anul 1918. Dorinta de libertate, de autodeterminare si de a aduna pe toti romanii sub un singur steag. Astazi, traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate,…

- "Am gasit aceasta fotografie in telefon. Pentru mine Parada din 1 Decembrie 2012 a fost evenimentul la care am simtit cel mai mult unitate si incredere in viitor. Nimeni nu a venit sa huiduie sau sa atace pe altcineva - doar speranta ca mergem in directia buna. De atunci incoace insa din ce in ce…

- Victor Ponta prevestește apocalipsa in Romania! Fostul premier prevede un haos fiscal, dupa 1 ianuarie, ca urmare a modificarii Codului Fiscal.Ramas simplu deputat, Ponta anticipeaza caderea lui Liviu Dragnea, pe modelul deja brevetat in PSD. ”Pe 1 ianuarie o sa inceapa un haos fiscal…