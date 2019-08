Stiri pe aceeasi tema

- Expunerea pe termen lung la poluarea atmosferica poate exacerba afectiunile pulmonare la fel de mult ca un pachet de tigari fumat pe zi, conform unui studiu citat marti de Press Association. O echipa de cercetatori americani a analizat modul in care expunerea la patru poluanti importanti a afectat sanatatea…

- Mai mult de 30.000 de decese in Statele Unite intr-un singur an ar fi fost fi cauzate de poluarea aerului, potrivit unui studiu publicat recent in jurnalul PLOS Medicine. Decesele au avut loc in ciuda faptului ca țara are un standard de calitate a aerului respectat de toate statele. Aceasta sugereaza,…

- Unul dintre cele mai vizitate orase din lume, Barcelona, vrea sa interzica fumatul pe terasele barurilor si restaurantelor. Este vorba de o propunere legislativa care vine sa completeze legea din 2011, prin care in Spania a fost interzis fumatul in spatiile publice, cu exceptia teraselor. Autoritatile…

- Poluarea aerului produce mult mai multe daune plamanilor decat se credea pana acum, au realizat oamenii de știința, potrivit unui nou studiu publicat in Journal of Respiratory European. Cercetatorii au descoperit ca poluarea imbatraneste mult mai repede plamanii. Capacitatea de functionare a plamanilor…

- Experții o numesc ignoranța. Arsurile solare pe piele sub forma de desene artistice provocate in mod voit provoaca daune severe, potrivit medicilor. Dar moda „tatuajelor” produse de soare revine in fiecare vara, de cațiva ani. Adepți ai acestui gen de arta, numit Sunburn, sunt din ce in ce mai mulți.…

- Zgomotul si poluarea aerului afecteaza cel mai mult sanatatea oamenilor din marile orașe. Reducerea poluarii fonice a devenit obligatorie la nivel european, iar Romania trebuie sa realizeze pana in 2020 o harta a zgomotelor. Iar apoi sa ia masuri pentru a reface confortul fonic.

- Aerul toxic pe care îl respiram poate provoca bronsite, crize de astm, boli cardiovasculare, cancer pulmonar, etc. Iar toate aceste afecțiuni determinate de poluarea aerului, ucid anual milioane de oameni.

- Comisariatul Județean Dolj al Garzii Naționale de Mediu a anuntat, astazi, ca a amendat SE Craiova II cu 100.000 de lei, pentru ca nu s-a respectat legea privind calitatea aerului. „In data de 13 mai, ca urmare a conditiilor meteo ...