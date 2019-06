Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Amariei s-a zbatut intre viața și moarte pe un pat de spital, dupa ce a fost impușcat in gat in timpul desfașurarii unui filtru de trafic, la Timiș. Medicii nu au mai putut face nimic și pentru el și s-a stins din viața, la varsta de 43 de ani.

- Polițistul impușcat mortal la datorie, de un urmarit internațional, avea 43 de ani. Cristian Amariei a fost lovit de gloanțele unui individ urmarit internațional pentru talharie și a suferit rani in zona gatului și a pieptului. Medicii de pe ambulanța au incercat sa-i salveze viața, dar nu au reușit.…

- Polițiștii din Timiș sunt in alerta generala dupa ce un coleg, care se afla in patrula rutiera, a fost impușcat mortal de un individ, in localitatea Recaș.Individul care l-a atacat se numește Ionel Marcel Lepa și era dat in urmarire internaționala. Este nascut in 1971 și era cautat pentru…

- UPDATEAgentul de poliție din Timiș a fost dus la spital, in stare grava, unde a murit, dupa ce a fost impușcat. Polițistul de 43 de ani facea parte dintr-un filtru, la Recaș, unde se incerca depistarea unei mașini date in urmarire. Conform primelor informații, agentul de poliție a fost impușcat…