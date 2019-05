Politicile guvernului aduc românii acasă De exemplu, in Germania, muncitorii din agricultura, din pomicultura, din amenajari de gradini primesc minimum pe economie. Adica vreo 3,5 euro pe ora și muncesc cate 12 ore pe zi, iar condițiile de munca sunt deplorabile. Oamenii stau claie peste gramada in niște baraci construite la marginea campurilor și mananca ce apuca. Așa ca mulți dintre ei lasa Germania și se intorc in Romania. Mai ales ca Guvernul a adoptat ordonanța privind drepturile zilierilor, adica exact cei care pana acum erau tratați ca sclavi in statele din occident. Acum, in Romania, zilierii au acoperite cheltuielile medicale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea codurilor penale in Parlamentul Romaniei a isterizat presa din Germania. Celebra publicație Spiegel e de parere ca Romania ar trebui sa fie sancționata urgent de Uniunea Europeana."Comisia Europeana ar trebui sa declanșeze o procedura disciplinara impotriva Romaniei – aceasta solicitare…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, a spus, marți, ca și-ar dori ca tinerii din Romania sa nu mai plece in strainatate și a facut apel la romanii plecați la munca sa se intoarca acasa, iar autoritațile sa le creeze locuri de munca in țara lor, transmite corespondentul MEDIAFAX. IPS…

- În 2018 s-a înregistrat o creștere cu 30% a biletelor de avion în perioada Paștelui ce au avut ca destinație finala România, iar procentul se pastreaza și în 2019. Peste 50% dintre românii care vin acasa de sarbatori, au ca punct de plecare aeroporturi din Marea…

- Criza de pe piața forței de munca determina tot mai multe companii, in special din construcții, industria prelucratoare, retail și servicii, sa se indrepte spre atragerea muncitorilor straini. 6 din 10 oameni de afaceri ar vrea sa aduca forța de munca din afara țarii, arata rezultatele unui barometru…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut, in al patrulea trimestru al anului trecut, la 69,5%, de la 71,3% in trimestrul anterior, sub tinta fixata pentru 2020, care…

- Politicile pentru diaspora, schimbul de bune practici si cresterea gradului de coeziune a politicilor privind tarile cu diaspora numeroasa au fost temele de pe agenda reuniunii informale la nivel ministerial organizate luni de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor…

- "Cand creezi impredictibilitate prin modificari frecvente ale Codului fiscal si prin masuri care descurajeaza investitiile, apoi vii si suprataxezi bancile sau suprataxezi chiar si companii de stat, rezultatul este ca nu mai investesti, bancile nu mai pot sa dea credite, trebuie sa plateasca taxe…

- "Cand creezi impredictibilitate prin modificari frecvente ale Codului fiscal si prin masuri care descurajeaza investitiile, apoi vii si suprataxezi bancile sau suprataxezi chiar si companii de stat, rezultatul este ca nu mai investesti, bancile nu mai pot sa dea credite, trebuie sa plateasca taxe…