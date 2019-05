Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat ca prim-ministrul Theresa May trebuie sa renunțe la limitarile de care da dovada in negocierile privind Brexit, daca dorește ca Acordul sa primeasca aprobarea Parlamentului, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Rezultatul negocierilor dintre premierul britanic Theresa May și liderul opoziției laburiste pentru deblocarea Brexitului ar putea fi cunoscut în saptamâna ce vine, a declarat negociatorul șef al Uniunii Europene, potrivit Reuters. ”Aceasta saptamâna va fi foarte importanta…

- Premierul britanic Theresa May primește o noua lovitura in Parlament, unde a fost respins pentru a treia oara tratatul pentru Brexit. Parlamentarii britanici au respinsi acordul cu 344 de voturi la 286, iar planurile Marii Britanicii de a parasi Uniunea Europeana se complica. Daca vineri acordul propus…

- Acordul incheiat in noiembrie cu Bruxellesul a fost respins cu o larga majoritate la 15 ianuarie si 12 martie. Pentru a fi ratificat, Theresa May este necesar sa convinga cel putin 75 de deputati din propriul Partid Conservator, de la Partidul Laburist si micul partid nord-irlandez (DUP), care-i…

- Soarta Theresei May atarna de un fir de ata dupa noua infrangere umilitoare suferita marti in Parlament prin votul negativ primit de Acordul privind Brexitul, un dosar care i-a ocupat premierului britanic aproape in exclusivitate timpul si i-a otravit mandatul de la venirea sa la putere, comenteaza…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, in ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi in urma de Theresa May, aruncand Marea Britanie in necunoscut in ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile inaintea datei prevazute pentru ieșirea din Uniunea Europeana.

- Parlamentarii britanici trebuie sa respinga Acordul premierului Theresa May referitor la Brexit cand va fi votat marti, a declarat luni seara liderul Partidului Laburist de opozitie Jeremy Corbyn, informeaza Reuters. "Negocierile prim-ministrului au esuat. Acest acordul de seara cu Comisia Europeana…

- Partidul Laburist, principalul partid de opozitie britanic, va sustine un amendament care propune organizarea unui al doilea referendum privind iesirea din UE pentru a evita Brexit-ul ''distrugator'' al conservatorilor Theresei May, a decis luni liderul sau, Jeremy Corbyn, relateaza AFP