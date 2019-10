Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a blocat in aceasta dupa-amiaza un pod din Kiev, situat peste Nipru, amenintand ca il va arunca in aer. Poliția a izolat imediat cartierul, a oprit traficul auto și circulația metroului in zona pe pod, interzicand și accesul jurnaliștilor in zona, informeaza Sputnik News. #Київ: На…

- Ambasada Uniunii Europene in Israel a fost vandalizata cu graffiti, au anuntat autoritatile israeliene duminica seara, relateaza dpa, citata de Agerpres. Un purtator de cuvant al politiei locale a declarat ca a fost deschisa o ancheta in cazul acestui incident in care s-a gasit graffiti pe cladirea…

- Cel puțin trei persoane au decedat in urma unui incident armat care a avut loc luni seara in orașul olandez Dordrecht, a anunțat poliția, potrivit site-ului Euronews.Poliția a transmis pe Twitter ca a fost inițiata o ancheta in acest caz, fara sa precizeze unde s-a produs incidentul, informeaza…

- "Cele mai grave temeri ale noastre au fost confirmate. Totul indica ca a fost gasit corpul lui Piotr Wozniak-Starak", a scris joi pe Twitter ministrul adjunct de interne, Jaroslaw Zielinski. Politia a confirmat ca a descoperit in lac un cadavru, precizand ca este vorba probabil de barbatul…

- Un atac a avut loc sambata dupa amiaza la o moschee din apropierea orașului norvegian Oslo. Mai multe focuri de arma au fost trase, iar un suspect a fost arestat. O persoana a fost ranita. Atacul a avut loc in moscheea din capitala norvegiana, a anunțat Poliția, potrivit AFP și hotnews.ro. "O persoana…

- Donald Trump a declarat duminica ca 'ura' nu-si are locul in SUA, a doua zi dupa doua atacuri armate soldate cu 29 de morti si zeci de raniti, pe care le-a pus pe seama unei 'probleme de maladie mentala'. 'Nu exista loc pentru ura in tara noastra', a declarat presedintele american la New Jersey,…

- Qatarul a anuntat marti ca o racheta descoperita de politie in Italia s-a aflat in trecut in posesia armatei qatariote si a fost vanduta, in 1994, unei terte tari, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. "Qatarul coopereaza in prezent foarte strans cu partile implicate, printre care Italia,…