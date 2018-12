Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului-județul Suceava informeaza ca Podul de la Milișauți de pe DN 2H km 4+776, peste raul Suceava, va fi inaugurat oficial și redeschis traficului rutier luni 17 decembrie 2018, la ora 10. Lucrarile de reabilitare la podul de la Milisauti au fost realizate de firma SC Geiger Transilvania…

- Meteorologii au emis luni o avertizare cod galben pentru judetul Suceava, unde pana la ora 17.00 se vor inregistra ploi și polei.Pe langa judetul Suceava, mai sunt vizate de codul galben de ploaie și polei si judetele Botosani, Neamt și Iasi.Avertizare cod galben de ploi și polei este in vigoare ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Se mentin cu circulatia intrerupta 7 drumuri nationale, respectiv: 1.…

- Sunt inchise circulatiei rutiere 7 drumuri nationale din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. 1. DN 2H, in Milisauti, judetul Suceava, la kilometrul 4+776, pentru efectuarea lucrarilor de reparatii asupra podului din localitate. Circulatia se desfasoara pe rutele ocolitoare DN 2 si DN 17A –…

- In sezonul 2018, in perioada 2.05.2018 10.10.2018 s au inregistrat 268 de cazuri de infectie cu virusul West Nile.S au inregistrat 38 decese 10 decese in Bucuresti, 5 in judetul Bihor, 4 in judetul Iasi, 4 in judetul Olt , 2 in judetul Suceava, 2 in judetul Dolj, 2 in judetul Constanta si cate 1 deces…

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, impreuna cu Lucian Lungoci, administratorul special al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, au inaugurat ieri tronsonul de drum reabilitat de pe DJ 224, intre localitatile Medgidia Tortoman Silistea. Lucrarile de…