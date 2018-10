Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa sustine ca doua avioane americane F-15 au lansat sambata bombe cu fosfor in provincia siriana Deir al-Zor, tansmit agentiile TASS si RIA, preluate de Reuters. Loviturile au tintit satul Hadjin, unde au provocat incendii, dar sursele militare ruse nu detin informatii despre…

- Germania a anuntat miercuri o noua agentie pentru finantarea cercetarilor privind securitatea cibernetica si pentru a pune capat dependentei sale de tehnologiile digitale din Statele Unite, China si alte tari, relateaza Reuters.Ministrul de Interne, Horst Seehofer, a declarat ca Germania are…

- Statele Unite au creat un razbboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul german al Economiei si Energiei Peter Altmaier a criticat aspru tarifele vamale si sanctiunile impuse recent de Statele Unite, apreciind ca masurile de acest tip afecteaza locurile de munca si cresterea economica. El a avertizat totodata ca Uniunea Europeana (UE) nu va ceda presiunilor Washingtonului…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a criticat dur deciziile SUA de a impune tarife vamale si sanctiuni, apreciind ca astfel de masuri distrug locurile de munca si cresterea economiei, iar Europa nu se va supune presiunilor Washingtonului privind Iranul, transmite Reuters. Tarifele vamale…

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, a criticat duminica sanctiunile impuse de presedintele american Donald Trump, spunand ca aceste masuri distrug locuri de munca si impiedica evolutia economica, iar Uniunea Europeana nu va fi intimidata de asemenea presiuni, relateaza Reuters.

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Statele Unite se pot aștepta la un raspuns clar și o Europa unita, in cazul in care decide sa mareasca tarifele, a declarat duminica ministrul francez al Finanțelor, Bruno Le Maire, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax."Daca maine va exista o majorare a tarifelor, de exemplu,…