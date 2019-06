Peste 600 de membri ai organizației PNL București, scrisoare pentru Rareș Bogdan: îl cheamă să preia conducerea/DOCUMENT Peste 600 de membri ai PNL București, din toate forurile statutare ale partidului, ii trimit o scrisoare deschisa europarlamentarului Rareș Bogdan prin care ii cer sa preia conducerea PNL București. Președintele PNL București este ales de catre Comitetul de Coordonare, care are peste 1000 de membri, iar faptul ca peste 600 au semnat deja aceasta scrisoare echivaleaza cu o ”incoronare” a lui Rareș Bogdan. CONSULTAȚI AICI LISTA DE SEMNATURI ”Domnule Rareș Bogdan, Vrem sa continuam impreuna! Vrem sa continuam impreuna munca inceputa acum cateva luni, o munca dificila,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Urmaresc cu grija ceea ce se intampla in jurul UDMR Targu Mures. Pentru noi a devenit limpede ca in cadrul organizatiei locale exista tensiuni pe care trebuie sa le rezolvam rapid, eficient si cu rezultate. Trebuie sa facem si vom face ordine in organizatie! Importanta Targu Muresului este dincolo…

- Dragi colegi, stimati membri, stimati simpatizanti, Ne adresam tuturor celor ce sunt alaturi in aceste zile de Partidul Social Democrat. Partidul din care unii dintre domniile voastre au facut parte sau ai carui membri mai sunt inca traiesc in aceste zile momente de stupoare, de regrete, simtind o mare…

- Premierul Viorica Dancila va conduce interimar PSD, in calitate de presedinte executiv, a declarat luni presedintele PSD sector 5, Daniel Florea. Intrebat la sediul PSD daca Viorica Dancila va conduce PSD pana la convocarea unui congres, Florea a spus: "In principiu da, asta este menirea presedintelui…

- Sute de membri si simpatizanti ALDE au participat, astazi, la o intalnire cu conducerea partidului, in frunte cu presedintele Calin Popescu Tariceanu, precum si cu unii dintre candidatii aliantei la alegerile europarlamentare de duminica. Cea mai numeroasa delegatie, formata din 131 de persoane, a venit…

- Președintele PRU, Bogdan Dianconu, ii indeamna pe romanii plecați in strainatate sa vina in țara și sa candideze in alegerile locale deoarece „Romania are nevoie de voi, iar Partidul Romania Unita va sprijina din toate puterile in acest sens”.Citește și: Viorica Dancila, replica ACIDA, dupa…

- Cei aproximativ 400 de sindicalisti de la fabrica Electrolux din Satu Mare au inceput, luni, cea de-a zecea saptamana de greva. Pentru astazi, "vestele albastre", așa cum mai sunt numiți, au anuntata o noua runda de negociere cu cei din conducerea fabricii. "Azi (luni-n.r.) avem intalnire cu ei (conducerea…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…