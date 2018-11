Stiri pe aceeasi tema

- Agentii economici aveau disponibile miercuri 34.309 locuri de munca, la nivel national, cele mai multe fiind inregistrate in municipiul Bucuresti – 7.240, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. In judetul Prahova erau vacante 3.266 de locuri de munca, iar in judetele Dolj – 2.205,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 octombrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 35.767 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 1600. Situatia…

- Agentii economici aveau disponibile luni 30.660 locuri de munca, la nivel national, cele mai multe fiind inregistrate in municipiul Bucuresti - 5.783, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, scrie Agerpres.In judetul Prahova erau disponibile 2.946 locuri de munca vacante,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 26 septembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 31.378 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 1900. Situatia…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) luni, 24 septembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 29.258 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1800. Situatia…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 19 septembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 29.690 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 2.000. Situatia…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) vineri, 7 septembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 25.460 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1.100. Situația…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.460 locuri de munca, in data de 7 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 3.672,…