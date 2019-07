Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de persoane, intre care se afla membri ai opozitiei ruse, s-au adunat, sambata, la Moscova, pentru a cere organizarea de alegeri libere si echitabile, conform organizatiei White Counter, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Transfer cu scandal pentru Ianis Hagi: 'Regele'…

- Perechea Ioana Loredana Rosca/Victoria Rodriguez (Romania/Mexic) s-a calificat, vineri, in finala turneului ITF de la Biarritz, cu premii totale de 80.000 de dolari, potrivit news.ro.Rosca si Rodriguez au invins in semifinale echipa franceza Sara Cakarevic/Margot Yerolymos, scor 6-1, 6-1,…

- Jucatoarea Sorana Cirstea, locul 93 WTA, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de la Nurnberg, trecand in optimi de Laura Ioana Paar (Andrei), numarul 301 WTA, venita din calificari, informeaza News.ro.Citește și: Concordia a retrogradat, dupa ce a pierdut cu Dunarea…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și Kiki Bertens (27 de ani, 7 WTA) joaca azi, de la 19:30, in finala turneului de la Madrid. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. Daca Simona va caștiga azi, va fi noul numar 1 WTA. liveTEXT de la 19:30 » Simona Halep - Kiki Bertens…

- Jucatoarea Simona Halep, locul 3 WTA, o va intalni pe sportiva australiana Ashleigh Barty, numatul 9 mondial, joi, de la ora 13.00, in sferturile de finala ale turneului Madrid Open, conform programului anuntat de organizatori, informeaza News.ro.Citește și: Helmuth Duckadam, intalnire cu…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Gica Hagi e mandru de evoluția formației sale. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa, 2-2 in retur. Finala e pe 25 mai, la Ploiești. ...despre…