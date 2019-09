Percheziţii în Bucureşti şi 36 de judeţe la reprezentanţii unei firme de pariuri Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane fac, miercuri, 59 de perchezitii, in Bucuresti si 36 de judete, la reprezentantii unei societati care are ca obiect de activitate jocuri de noroc si pariuri ar fi instalat si utilizat programe de calculator fara licenta. Politia Romana anunta ca, miercuri, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fac 59 de perchezitii la… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

