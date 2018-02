Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite doresc sa se doteze cu arme nucleare cu putere scazuta ca raspuns în principal la reînarmarea Rusiei, potrivit noii "pozitii nucleare", publicata vineri de Pentagon, scrie AFP.

- Donald Trump a declasificat nota confidentiala in care republicanul Devin Nunes denunta FBI pentru punerea sub ascultare a unui apropiat al presedintelui american luat in vizorul anchetei cu privire la implicarea rusilor in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influentarii campaniei electorale prezidentiale, dar aceasta tentativa va esua, a anuntat luni Kremlinul, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- „Ceva foarte profund s-a petrecut in Statele Unite pe 21 decembrie [2017], odata cu aprobarea Ordinului executiv de blocare a proprietații persoanelor ce sunt implicate in abuzuri foarte grave cu privire la drepturile omului sau in corupție. Ordinul a declarat stare de urgența naționala cu privire la…

- Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al ministrului rus al Energiei. Donald Trump sustine ca nu a primit niciun VENIT din RUSIA, in ultimii zece ani Pe lista entitatilor vizate de sanctiuni au fost introduse…

- Donald Trump este dispus sa fie audiat „sub juramant” de procurorul special Robert Mueller, in ancheta privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Acest dosar spinos a marcat primul an din mandatul liderului de la Casa Alba . „Sunt dispus sa o fac (…) Chiar as vrea sa fac asta”,…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- Contracararea expansionismului militar al Chinei si a comportamentului agresiv al Rusiei reprezinta prioritatile principale pentru securitatea nationala a Statelor Unite, a anuntat vineri Pentagonul, informeaza The Associated Press.

- Ministerul american al Apararii vrea sa diversifice arsenalul nuclear al Statelor Unite. Astfel, americanii ar urma sa dispuna de "mini-arme nucleare" pe care se le poata folosi in caz de conflict fara a produce insa pagube colaterale de proportii. Desi intr-un document al Pentagonului se…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a…

- Donald Trump a ajuns din nou in centrul atenției. De aceasta data, președintele american a anunțat ca Statele Unite au vandut Norvegiei avioane de vanatoare F-52. Asta deși aceste aparate de zbor nu exista… decant in focul video „Call of Duty: Advanced Warfare”. „In luna noiembrie am inceput sa furnizam…

- Oprirea testelor nucleare nord-coreene este prima conditie prealabila pentru ca Statele Unite sa accepte sa discute cu regimul de la Phenian, a afirmat, duminica, ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, transmite AFP. Nord-coreenii "trebuie sa opreasca testele. Ei trebuie sa fie de…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat dur Statele Unite pentru sustinerea protestelor anti-guvernamentale din Iran, pozitie exprimata dupa ce ambasadorul Statelor Unite la ONU a promis ca administratia Trump va actiona pentru sustinerea acestora.

- Adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov a acuzat sambata SUA ca incalca un tratat major privind armamentul prin vanzarea catre Japonia a unui sistem de aparare antiracheta, relateaza AFP. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.

- ONU a interzis joi accesul in porturile lumii a patru nave nord-coreene suspectate ca transporta marfuri interzise de sanctiunile internationale impuse Phenianului, dar nu a putut sa includa pe lista alte sase din cauza opozitiei Beijingului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In octombrie, alte…

- Potrivit unor surse The Telegraph, Statele Unite pun la punct planuri pentru o soluție militara la criza din Coreea de Nord. Americanii cauta modalitați de a opri dezvoltarea programului de arme nucleare al Phenianului.Doi foști oficiali americani și o persoana importanta din administrația…

- Intr-o declaratie citata de agentia oficiala de presa KCNA, ministrul de externe al Coreei de Nord a sustinut ca Statele Unite au fost inspaimantate de forta nucleara a Phenianului, fiind din ce in ce mai inversunate in "a impune cele mai dure sanctiuni si presiuni asupra tarii noastre".

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura "suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP preluat de agerpres. Anuntul a fost facut la…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreii de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondial, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. …

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Intr-o noua masura menita sa contracareze fenomenul Fake News, serviciul Google News nu va mai prelua stiri de pe site-urile care „reprezinta incorect sau ascund identitatea tarii de origine”, cat si de pe site-uri care propaga informatii „directionate la adresa utilizatorilor din alte tari sub false…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022, relateaza Tass.

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Casa Alba a anuntat luni ca noile sanctiuni impotriva Coreei de Nord vor fi anuntate dupa incheierea unui "proces juridic" din partea Statelor Unite, in timp ce Pentagonul sustine ca tara este pregatita pentru un atac din partea Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- The National Interest a decis sa reflecteze despre confruntarea potențiala dintre infanteria americana și cea rusa. În opinia publicației, în aceasta ciocnire armata va învinge armata care se poate lauda nu numai cu flexibilitatea organizaționala, ci și cu „un avantaj semnificativ…

- Cardiologii americani au anunțat, recebt, o revizuire a definiției hipertensiunii arteriale care, in opinia lor, apare cand tensiunea arteriala atinge valorile 13/80, fața de 14/90 cum era inainte, informeaza AFP, preluata de Agerpres. ”O tensiune arteriala prea ridicata este acum definita printr-o…

- Razboiul Rece nu s-a terminat. Statele Unite ale Americii doresc modernizarea arsenalului de arme nucleare, chiar daca in 2010 Rusia si SUA au semnat un nou tratat pentru a reduce arsenalul nuclear.

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian. Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, a pledat vinovat in fata acuzatiei de marturie mincinoasa, in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNN. Fostul consiler prezidential…

- In februarie 2018, administratia americana va analiza un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, scrie presa de la Moscova, potrivit carora preconizatele masuri vor fi fara precedent prin amploarea lor si vor viza in...

- Armele nucleare ale Phenianului nu vizeaza nicio tara, cu exceptia SUA, iar restul statelor nu trebuie sa se simta amenintate, a declarat, duminica, Ri Jong-hyok, adjunctul Adunarii Supreme Populare din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. „Realiteatea de astazi ne arata…

- Recent, „supremația americana” in aer a fost pusa la indoiala de sistemele moderne de aparare antiaeriana ruseasca S-400, scrie revista germana Stern. Cu toate acestea, in Statele Unite este in curs de dezvoltare un nou superbombardier strategic B-21, care nu numai «ca va asigura dominația in aer a…

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, informeaza AGERPRES . Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent…

- Din ce în ce mai multe țari urmeaza procedeele Rusiei și Chinei în ceea ce privește manipularea utilizatorilor rețelelor sociale și urmarirea opozanților pe Internet, semnaleaza un raport publicat marți de organizația Freedom House, relateaza AFP citata de Agerpres. Raportul avertizeaza…

- Serbia nu se va alatura niciodata sancțiunilor europene anti-ruse și dorește ca aceste restricții sa fie eliminate cat mai curand posibil, a declarat ministrul afacerilor externe și vicepremierul Serbiei, Ivica Dacic, intr-un interviu acordat semioficiosului rusesc „Izvestia“. „Serbia ramane consecventa…

- Coreea de Nord va putea sa efectueze un atac cu rachete cu raza lunga de actiune asupra SUA nu mai devreme de doi sau trei ani, a declarat marti intr-un interviu acordat Bloomberg din Moscova directorul Departamentului pentru neproliferare si control al armamentului din Ministerul de Externe al Rusiei,…