- Șeful Comisiei juridice din Parlament, Sergiu Litvinenco, a prezentat proiectul care vizeaza modificarea legislației, iar drept urmare funcția de secretar de stat va deveni funcție de demnitate publica. Dupa aproape o ora de dezbateri, proiectul a fost votat in prima lectura, cu excepția democraților…

- Deputatii ACUM si cei din PSRM au votat in plen revenirea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) in subordinea sefului statului, Igor Dodon, care reprezinta deschis interesele Rusiei. Proiectul a fost votat in prima lectura.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa privind reducerea perioadelor de suspendare a permisului de conducere, conform Agerpres.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, in sensul stabilirii…

- Noua majoritate parlamentara de la Chisinau, compusa din deputatii Partidului Socialist al lui Igor Dodon si ai Blocului ACUM (PAS plus PPDA), a votat in prima lectura anularea sistemului de vot mixt si revenirea la cel proportional, proiectul fiind sustinut cu o majoritate de voturi, informeaza portalul…

- O solutie pentru rezolvarea diferendului transnistrean este federalizarea Republicii Moldova. Este concluzia la care au ajuns exponentii Partidului Socialistilor, continuta într-un articol publicat pe site-ul socialistii.md. “A treia abordare – federalizarea Moldovei,…

- Trei sferturi dintre angajatorii din Romania nu acorda beneficii suplimentare salariaților care au copii in intreținere, nici macar cu ocazia zilei de 1 iunie, arata un sondaj efectuat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. Prin comparație, tendințele…

- Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevar”, Andrei Nastase, recunoaște ca a cerut ajutorul organelor de drept din Federația Rusa în disputa sa cu președintele Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc. Acesta a fost pus în dificultate astazi, atunci când a fost…