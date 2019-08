Pensii majorate, 1 septembrie. Marius Budăi: Nu îmi permit să îi panichez ”Aș putea sa folosesc acest moment din punct de vedere politic, dar cum bine știți nu o sa o fac pentru ca eu nu imi permit sa ii panichez pe parinții și pe bunicii noștri. Suntem in situația in care la aceasta data, toate cupoanele, absolut toate cele cinci milioane de cupoane, sunt calculate cu modificarea valorii punctului de pensie de la 1100 de lei la 1265 de lei. In aceste zile s-au facut deja primele plați catre Poșta Romana. Din 2 septembrie vor incepe distribuirea pensiilor. Cei care primesc banii pe card ii vor putea primi dupa data de 14-15 septembrie. Inclusiv pensia minima a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Toți pensionarii trebuie sa știe ca toate cele cinci milioane de pensii sunt recalculate in conformitate cu noua valoare a punctului de pensie. O majorare de la 1.100 la 1.265 de lei, inclusiv indemnizația sociala de la 640 de lei la 704 lei. Suntem cu toate fluturașele tiparite. Suntem in postura…

- Peste un milion de pensionari care incaseaza pensia minima ar putea sa nu mai beneficieze de o marire. Partidele din Opozitie vor sa abroge Ordonanta de Urgenta 114, singurul document care prevede majorarea pensiei minime din toamna, dar si a punctului de pensie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a…

- Veste DURA despre pensii! Un important deputat face dezvaluiri, dupa ce Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat ca noua lege a pensiilor, abia adoptata de Camera Deputatilor, ar putea fi din nou contestata la Curtea Constitutionala, situatie in care va propune premierului Viorica Dancila sa emita…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, crede ca Legea pensiilor va fi iar contestata la Curtea Constitutionala si, daca se va intampla acest lucru, va propune ca, partial, sa fie promulgata prin ordonanta de urgenta.

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, crede ca Legea pensiilor va fi iar contestata la Curtea Constitutionala si, daca se va intampla acest lucru, va propune ca, partial, sa fie promulgata prin ordonanta de urgenta. "Eu asigur pensionarii ca atat timp cat vom la guvernare se va intampla…

- Astazi se dezbate Legea pensiilor in comisii. Maine va fi votul final. Deputații vor dezbate marți, 25 iunie, Legea Pensiilor, dupa ce aceasta a fost respinsa saptamana trecuta in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Legea urmeaza sa fie votata miercuri. Ministrul Muncii, Marius…

- ”Noi ne vom mobiliza la Camera. (...) Am spus foarte clar. Am anticipat atacurile care se vor face asupra legii pensiilor și am cuprins in Ordonanța 114 acea masura de majorare a punctului de pensie de la 1 septembrie. Deci nu avem nicio sincopa. Am prevazut de la inceput”, a precizat Marius Budai…

- Veste buna pentru pensionarii din Romania: incepand cu luna septembrie se vor da mai multi bani la pensii. Anuntul a fost facut de Ministrul Muncii, Marius Budai, care a tinut astfel sa sublinieze ca Guvernul are in continuare bani pentru plata pensiilor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…