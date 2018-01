Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre masura taierii vagoanelor de catre CFR Marfa, Sorin Chinde spune ca ar fi fost bine daca banii obținuți astfel s-ar reinvesti in material rulant. "Daca banii folosiți din taierea acestor vagoane s-ar duce in material rulant nou, ar fi ok. Din ce am ințeles, de fapt banii aștia…

- Federația Sindicala Hermes din invațamant superior și cercetare științifica arata ca in acest moment se distruge Institutul de Științe Spațiale (ISS) de pe Platforma Magurele. Sindicaliștii susțin ca exista un grup de interese, aflat sub protecția oficialilor din Ministerul Educației și al procurorilor…

- Tentativa Uniunii Europene de a lega asigurarea finantarii europene de respectarea statul de drept pare sa nu-l impresioneze prea mult pe premierul maghiar Viktor Orban. Acesta a declarat drept „moarta din fasa" posibila initiativa a Bruxelles-ului, precizand ca o asemenea corelare este interzisa de…

- Chiar in timpul sedintei, primariile din Ineu si din Halmagiu au trimis adrese catre Consiliul Judetean Arad. Primaria Ineu anunta ca ar mai avea nevoie de bani, in timp ce Primaria Halmagiu anunta ca a ramas cu sume necheltuite. Drept urmare, la finalul sedintei ordinare, presedintele CJA Iustin Cionca…

- Banca Nationala a Romaniei anunta ca de la 1 ianuarie 2018 va lansa in circulatie noi bancnote si monede, ce vor fi utilizate concomitent cu cele existente. “In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei și cu prevederile Legii nr.146/2016…

- UE anunța transmiterea a 36,3 milioane de euro ca suport bugetar pentru țara noastra. Anunțul a fost facut de Pavel Filip, care precizeaza ca este inca o confirmare importanta a perseverenței cu care se implementeaza angajamentele convenite cu partenerii de dezvoltare. Autoritațile Republicii Moldova…

- Alocarea bugetara a fost stabilita la ultima sedinta din acest an a Consiliului Judetean Galati. Doua treimi din suma, respectiv 40 de milioane de euro, vor fi alocati pentru noua centura ocolitoare a Galatiului, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din judet din ultimele trei…

- Aproximativ 100 de milioane de lei din bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) se intorc inapoi la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare privind rectificarea bugetara a Municipalitatii pe 2017, de pe ordinea de zi a Consiliului General al Primariei.

- În cadrul etapei a doua a proiectului Migrație și dezvoltare locala, care va fi implementat în 2018, Guvernul Elvetiei va acorda noua granturi economice a câte 25 mii USD pentru noua localitati partenere MiDL, transmite CURENTUL. În cadrul ședinței Consiliului de…

- Majorari de capital social pentru 18 companii ale Municipalitatii, totalizand 271,6 milioane lei, sunt prevazute printr-o serie de proiecte de hotarare pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres.

- Scandal la Capitala, in legatura cu intenția consilierilor PSD-ALDE de a mai suplimenta cu 60 de milioane de euro capitalul celor 22 de firme municipale inființate de PSD și primarul general Firea. USR va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuirea banilor alocati acestor companii, a declarat…

- Dupa ce și-au aranjat sediile instituțiilor, caminele culturale și au demarat lucrari pentru introducerea utilitaților (acolo unde acestea lipsesc), primarii din unele comune timișene au decis sa investeasca in reabilitarea parcurilor din localitați. Boldur Nu puține sunt cele care au ajuns celebre…

- Mii de persoane – de la șomeri și activiști de partid, pana la prosperi oameni de afaceri – se numara printre sponsorii partidelor politice din Moldova. In timp ce unii au donat doar 20 de lei, alții s-au desparțit de sume de ordinul sutelor de mii ca sa iși susțina formațiunea pe care o simpatizeaza.…

- FCSB s-a impus fara probleme in fața celor de la FC Botoșani, 3-0, intr-o partida disputata duminica seara. Becali a renunțat la obiceiul de a negocia pentru un jucator inainte de meciul direct, dar a facut o oferta imediat dupa partida de la Botoșani pentru Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani al…

- Bugetul Ministerului Consultarii Publice și Dialogului Social pe 2018 a fost avizat favorabil, marți, de Comisiile reunite pentru munca și egalitate de șanse ale Camerei Deputaților și Senatului, fiind inregistrate 29 de voturi 'pentru' și 9 voturi 'impotriva'. Bugetul Ministerului Consultarii…

- Un copil in varsta de 16 ani a fost agresat de trei indivizi intr-un mall din Capitala. Oamenii s-au strans si i-au sarit in aparare baiatului, caruia-i fusesera luati si banii din buzunar. Intreg incidentul a fost filmat, devenind viral.

- ULTIMA ORA: Primarul Focșaniului Cristi Misaila a fost vazut de un vrancean intr-un avion care a decolat spre Viena, alaturi de iubita lui (fosta prietena a lui Marian Oprișan). Probabil Misaila a plecat intr-o minivacanța de 3 zile, dupa atatea probleme lasate nerezolvate la Focșani. In urma cu cateva…

- Pe vremuri, in agențiile loto din orice colț al țarii, trona cate un afiș-reclama in vitrina cu textul șablon „A jucat, a caștigat!” insoțit de moaca fericitului caștigator, la loz in plic, al vreunei Dacii 1300 sau al unei sume semnificative de bani. Ei bine, moda lozului in plic pare sa revina cu…

- Recent, in presa s-a scris despre faptul ca Guvernul a anunțat o licitație publica pentru achiziționarea a opt vaze decorative din granit pentru scarile de la intrarile din Casa Guvernului. Pavel Filip a anunțat astazi ca aceste vaze nu vor mai fi procurate. "Banii publici trebuie sa fie cheltuiți cu…

- Cluburile care nu se pot susține in Liga I din cauza problemelor financiare și asupra carora exista riscul retragerii din competiție vor primi banii din drepturile TV dupa fiecare meci și nu in doua tranșe ca restul gruparilor, a decis, miercuri, Adunarea Generala a LPF. Secretarul general…

- Primaria Capitalei va acorda peste 1.000 de vouchere de vacanta angajatilor sai. Astfel, 1.110 angajati ai primariei vor primi indemnizatie de vacanta sub forma de voucher in valoare de 1.450 de lei, adica 1.609.500 de lei in total platiti din banii bucurestenilor, arata jurnalistul Catalin…

- In mai 2016, Gabriel Berca a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare cu executare, in timp ce fostul deputat Mihai Banu a primit trei ani si jumatate inchisoare cu executare, tot pentru trafic de influenta. In acelasi dosar, Lucian Banu, fiul lui Mihai Banu, a fost…

- Locuitorii municipiului Chisinau, care au un caine, vor trebui sa achite o taxa anuala de 120 de lei. Cu banii colectati, municipalitatea spune ca va construi un centru pentru animalele fara adapost. Decizia a fost luata de alesii locali la sedinta CMC.

- Primaria Sectorului 1 va achizitiona, pentru innoirea parcului auto, autoturisme electrice, in scopul reducerii gazelor cu efect de sera, a poluarii aerului si a poluarii fonice locale, potrivit unei hotarari adoptate marti in sedinta Consiliului Local.Conform unui comunicat transmis redacției…

- Grupul PSA, producatorul Peugeot, care a platit General Motors 1,3 miliarde de euro pentru Opel, vrea ca grupul american sa ii ramburseze jumatate din aceasta suma, dupa ce a descoperit amploarea problemelor legate de emisiile de dioxid de carbon ale vehiculelor produse de divizia

- USR București solicita suspendarea "imediata" și anularea a doua din procedurile de achiziție publica ce se deruleaza in prezent la nivelul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT), in opinia partidului, "singura" miza a acestora fiind aceea "sa o ajute…

- O femeie de 71 de ani din comuna Negoi si un barbat de 48 de ani din aceeasi localitate le-au predat marti politistilor suma de 6.500 de euro, bani care fusesera pierduti de o persoana din aceeasi comuna care ii castigase ca zilier in agricultura in Spania. Potrivit IPJ Dolj, femeie de 71…

- Politicienii din Romania primesc un mesaj si din partea Uniunii Europene. Pe viitor, acordarea de fonduri ar putea fi legata de respectarea statului de drept. Iar in tot acest mecanism, Comisia de la Venetia - a carei opinie Florin Iordache spune ca nu are de ce sa o solicite, inainte sa modifice legile…

- Diego Maradona cere ca fiica sa, Giannina, sa fie plasata în detentie provizorie pentru implicarea în cazul pentru care fostul fotbalist si-a dat în judecata fosta sotie, Claudia Villafane, relateaza Marca. Maradona a dat-o în judecata pe Villafane pentru ca ar fi administrat…

- Intr-un mod realmente stupid, CS Campina a pierdut ambele dispute cu HM Junior in fața comisiilor Asociației Județene de Fotbal, atat Comisia pentru Statutul și Transferul Jucatorului, cat și Comisia de Apel dand caștig de cauza HM Junior. Cert este ca acum CS Campina trebuie sa dea clubului lui Mircea…

- Aproape 100 de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui au protestat miercuri in curtea institutiei, blocand pentru cateva minute DN 24. Functionarii sunt nemultumiti pentru ca nu si-au mai primit salariile din luna septembrie. In timpul protestului o parte dintre…

- A plecat de acolo si l-a sunat pe mentorul ei, Regis McKenna si el i-a spus "Daca vrei ca Steve Jobs sa te plateasca trebuie sa-l convingi cu ceva". Ea s-a dus la el in birou si i-a spus din nou ca trebuie sa-i dea banii pe care-i datoreaza la care Jobs a refuzat din nou, apoi ea a spus ca trebuie sa-i…

- Peste 20.000 de bucureșteni și-au depus CV-urile, vineri și sambata, la Targul de Joburi, pentru a se angaja la una dintre companiile municipale inființate de Primarie, iar edilul general, Gabriela Firea, a apreciat ca evenimentul a fost un succes. "Târgul de Joburi organizat…

- Zinaida Greaceanii s-a prezentat la secția de votare alaturi de soțul sau și a declarat ca banii cheltuiți pentru organizarea referendumului sunt o suma infima fața de banii care au fost furați in Primarie in ultimii zece ani. „Probabil orice cetațean caruia nu ii este indiferent ce se intampla in Chișinau,…

- Sunt disponibile doua mii de locuri de munca, in diverse domenii - de la turism, la paza sau parcari. Ofertele suna bine, insa cei care s-au prezentat la targul de joburi spun ca sunt mai interesati de siguranta locului de munca decat de salariu.

- Veste foarte buna pentru profesorii din municipiul Buzau! Aceștia iși vor primi banii pe dobanzi, caștigați in instanța, pana la sfarșitul acestui an. Anunțul a fost facut de mai mult timp de catre primarul Constantin Toma, dar plațile au intarziat dupa ce datele centralizate de la toate unitatile de…

- Cei 101 angajati pe care SC Genko Med Group SA, fosta SC Famos SA, i-a lasat pe drumuri se lupta de ani buni pentru a-si recupera drepturile salariale din perioada in care au prestat pentru societatea amintita. Din pacate, luminita de la capatul tunelului este departe de a se intrezari, mai ales ca…

- Luni, la Pitesti, a avut loc un spectacol in memoria lui Aurelian Preda, eveniment la care au participat numeroti artisti, dar si fiica lui, Anamaria Rosa. Biletele s-au vandut imediat, iar banii incasati ajung la fiica regretatului artist.

- Circa 120 milioane de euro va investi Guvernul Republicii Moldova în reabilitarea sectorului horticol din tara în cadrul proiectului „Livada Moldovei”. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeana de Investitii, iar proiectul va fi implementat de Ministerul Agriculturii,…

- Desi pare greu de crezut, o femeie din Transilvania care ii furase unei farmaciste 500 de lei intr-un moment de neatentie, a mers singura la politie, a recunoscut ce a facut si a returnat banii.

- Olimpia Satu Mare a cedat, scor 2-4, in deplasarea de la Targu Mureș in disputa cu echipa locala. Situația la Olimpia devine, pe zi ce trece, tot mai tensionata din cauza problemelor financiare acute pe care le acuza satmarenii. "Sper sa o scoatem la capat pana in iarna dupa care ne vom putea organiza…

- Cele șase familii ai caror membri au decedat sau au fost raniti in accidentul petrecut la Sucursala Mina Uricani, judetul Hunedoara, in data de 30 octombrie a.c., vor primi ajutoare de urgenta in valoare totala de 60.000 de lei, conform unei hotarari aprobata de Guvern in ședința de astazi. Banii vor…

- Mai mulți antreprenori care au primit finanțare de la stat prin programul Start-Up Nation și-au scos firmele la vanzare pe OLX. Printer acestia este si un brasovean. Antreprenorii au voie din punct de vedere legal, caci manualul schemei de acordare a ajutorului nu interzice schimbarea proprietarului.…

- Trei gospodari din Hancești nu au mai așteptat ca autoritațile sa le faca drumul spre casele lor. Aceștia s-au asociat și au construit un drum de 325 de metri. Pentru acest drum au cheltuit in jur la 50 de mii de lei. Astfel, cele trei familii au facut și deschiderea oficiala a strazii Nistru din Hincești.…

- Dupa ce ziarul a dezvaluit ca Primaria a dat și va da in continuare 4,7 milioane de euro catre clubul de baschet Steaua, cel care manageriaza asocierea, Virgil Stanescu, a trimis Gazetei Sporturilor un drept la replica. Gazeta il publica integral, AICI! Interesant e ca Stanescu se refera la club cand…

- Pe filiera PSD, bucureștenii au platit 2.000.000 euro pentru formația condusa de Virgil Stanescu. Parteneriatul a fost reinnoit in august de Gabi Szabo, 2.700.000 euro pe 3 ani! Intre 2013 și 2017, Primaria București a oferit 2.000.000 euro asocierii CSM - CSA Steaua - Atletic (club privat) Gabi Szabo…

- Fostul șef al Direcției municipale transport public și cai de comunicații, Igor Gamrețchi, recent condamnat la trei ani cu suspendare, și-ar construi o casa de lux cu o suprafața de 1.500 de metri patrați. Potrivit consilierului municipal din partea fracțiunii PSRM, Alexandr Odințov, imobilul ar fi…