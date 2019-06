Stiri pe aceeasi tema

- Timp de o saptamana, 26 de copii si 9 profesori din Italia, Malta, Spania si Olanda vor trai o adevarata aventura in padurea de la Slanic Moldova. Cei 36 de straini sunt oaspetii Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacau, in cadrul proiectului Erasmus + „Sustain European Culture and Environment in an App”,…

- Festivalul de teatru bacauan I.D. Fest, organizat sub egida Asociației Ingenious Drama Festival, a dat startul inscrierilor pentru cea de-a XX-a ediție. Trupele de teatru se pot inscrie pana pe 22 iunie, pe site-ul festivalului: idfest.ro. I.D. Fest este cel mai mare festival de teatru pentru tineri…

- Sportivii Clubului BAO Bacau s-au intors glorioși de la Campionatul European de Qwan Ki Do pentru Copii și Juniori ce a avut loc intre 27-28 aprilie 2019 la Zurich-Elveția. La aceasta a V-a ediție au participat 62 de cluburi din 11 țari (Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Ungaria, Irlanda,…

- Colegiul Tehnic de Comunicatii “Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacau deruleaza, pana in februarie 2020, in colaborare cu Liceo Scientifico “Antonio Banfi”, din Vimercate, Italia, proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ „Run from one country to another”. Un proiectul ce are ca obiectiv principal integrarea…

- De la plus, la minus Intr-o vreme cand in satele din Romania painea era o raritate absoluta, s-a construit expresia in varianta ei pozitiva si mutata ca atare in literatura: „Ia grabeste, Irino, de fa focul si pune de mamaliga” (Paul Bujor). Ar fi trebuit sa mai treaca ceva vreme pentru ca „a pune sa…

- Gradinita cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrita a gazduit in perioada 17 - 23 martie 2019 un grup de 25 de cadre didactice din Estonia, Franta, Lituania, Portugalia, Romania (Scornicesti) si Turcia sositi in orasul nostru pentru a participa la cea de-a patra activitate de invatare, predare si formare…

- Marți, 12 martie 2019, Caravana „Programare cu rabdare” a Asociației EduSoft a fost prezenta la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” din Comanești. Elevii liceului s-au intalnit cu profesorul Bogdan Patruț, care le-a vorbit despre oportunitațile industriei IT din Romania, despre programul de studii de la…