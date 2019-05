Stiri pe aceeasi tema

- Incarcerati intr-un penitenciar nu departe de Madrid, separatistii catalani Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull, Josep Rull si Raul Romeva au fost eliberati pentru cateva ore pentru a-si putea prelua oficial mandatul de deputat in noul legislativ, primii patru in Camera Deputatilor si ultimul…

- Tribunalul Suprem spaniol a dispus saptamana trecuta ca Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sanchez si Raul Romeva sa fie autorizati sa iasa din celula pentru a se duce la Cortes.Cei cinci se afla in detentie provizorie, intr-un proces cu privire la rolul pe care l-au jucat…

- Separatistii au ajuns la parlament in jurul orei 08.00 GMT, in vehicule ale Garzii Civile. Ei nu vor avea dreptul de a face declaratii presei si urmeaza sa reintre in inchisoare dupa incheierea formalitatilor. Marti, cei cinci alesi - patru deputati si un senator - vor avea permisiunea de a iesi…

- Cei cinci sunt judecati la Madrid din 12 februarie pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei in octombrie 2017. Tribunalul Suprem 'autorizeaza iesirea lor din inchisoare pe 21 mai pentru a asista la adunarile constitutive ale Congresului Deputatilor si Senatului', arata comunicatul…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut marti premierului spaniol Pedro Sanchez, al carui partid a castigat alegerile parlamentare desfasurate in aprilie in Spania, sa fie deschis dialogului cu sustinatorii independentei Cataloniei, dar a evitat sa precizeze daca partidul sau il va sustine…

- Curtea Suprema a Spaniei a apreciat ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, care face obiectul unui mandat de arestare in Spania, are dreptul de a se prezenta la alegerile europene, contrazicand comisia electorala, relateaza duminica AFP. Carles Puigdemont, refugiat in Belgia dupa incercarea…

- Cinci secesionisti catalani aflati in detentie au fost aleși deputați Cinci secesionisti catalani aflati in detentie si judecati in prezent la Madrid pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei in 2017 au fost alesi duminica deputati in urma alegerilor parlamentare spaniole castigate de…

- Printre cei cinci se numara fostul vicepresedinte al acestei regiuni din nord-estul Spaniei, Oriol Junqueras, principalul acuzat in procesul care a inceput la 12 februarie anul trecut si impotriva caruia Parchetul a cerut 25 de ani de inchisoare. Junqueras a fost ales parlamentar in calitate…